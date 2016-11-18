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AR-GE'YE GEÇEN YIL 20,6 MİLYAR LİRA HARCANDI

18 Kasım 2016 Cuma 09:41
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Türkiye'de gayrisafi yurt içi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 20,6 milyar lira hesaplandı.

AR-GE'YE GEÇEN YIL 20,6 MİLYAR LİRA HARCANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2015 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye'de gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak, 20 milyar 615 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'de söz konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2015'te yüzde 1,06 oldu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 1,01 olarak hesaplanmıştı.

Ar-Ge harcamalarında ticari kesim lider
Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamalarının yüzde 50'si ticari, yüzde 39,7'si yükseköğretim ve yüzde 10,3'ü kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi.

Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde, 2015'te harcamaların yüzde 50,1'inin ticari kesim, yüzde 27,6'sının kamu kesimi, yüzde 18,1'inin yükseköğretim kesimi, yüzde 3,2'sinin yurt içi diğer kaynaklar ve yüzde 1,1'inin yurt dışı kaynaklar tarafından karşılandığı görüldü.

Ar-Ge personeli arttı
Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2015'te toplam 122 bin 288 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 5,9 oldu.

Anadolu Haber Ajansı
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