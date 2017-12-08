Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
107921
ALTIN
154.205
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1399
EURO
4.5050

AR-GE HARCAMALARI 24 MİLYARI GEÇTİ

Türkiye’de 2016 yılında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamasının bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 24 milyar 641 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi.

AR-GE HARCAMALARI 24 MİLYARI GEÇTİ

Türkiye’de 2016 yılında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamasının bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 24 milyar 641 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi.

08 Aralık 2017 Cuma 16:01
3794 Okunma
AR-GE HARCAMALARI 24 MİLYARI GEÇTİ

Medya Takip Ajansı Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketlerin yüzde 54,2 ile en büyük paya sahip olduğu görülürken, bunu yüzde 36,3 ile yükseköğretimin takip ettiği saptandı. İlk defa kapsama alınan kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamalarına dahil edilirken, toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payının yüzde 9,5 olduğu tespit edildi.

En fazla Ar-Ge harcaması İmalat sektöründe yapıldı…

Medyaya konuyla ilgili yılbaşından bu yana 28 binden fazla haber yansırken toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 54,2’sinin yapıldığı mali ve mali olmayan şirketlerin 2016 yılında ekonomik faaliyet kollarına göre Ar-Ge harcamalarının dağılımı incelendiğinde, en fazla Ar-Ge harcamasının yüzde 57,3 ile İmalat sektöründe olduğu görüldü. İmalat sektörünü yüzde 29,9 ile Bilgi ve İletişim, yüzde 5,7 ile Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörleri takip etti. Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden 2016 yılında toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışırken bir önceki yıla göre Ar-Ge personeli sayısındaki artışın yüzde 12 olduğu belirlendi. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı 2015 yılında yüzde 0,88 iken 2016 yılında yüzde 0,94’e yükseldiği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Ar-GeGayrisafi Yurtiçi Hasıla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilya sektörü her geçen yıl ihracatını artırıyor
Mobilya sektörü her geçen yıl ihracatını artırıyor
QNB Finansbank Türkiye’nin “Süper Marka”ları arasında yer aldı
QNB Finansbank Türkiye’nin “Süper Marka”ları arasında yer aldı
11 Ayda çelik ihracatı 16,2 milyon tona ulaştı
11 Ayda çelik ihracatı 16,2 milyon tona ulaştı

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim