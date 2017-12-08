AR-GE HARCAMALARI 24 MİLYARI GEÇTİ

Medya Takip Ajansı Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketlerin yüzde 54,2 ile en büyük paya sahip olduğu görülürken, bunu yüzde 36,3 ile yükseköğretimin takip ettiği saptandı. İlk defa kapsama alınan kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları da genel devlet Ar-Ge harcamalarına dahil edilirken, toplamda söz konusu iki sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payının yüzde 9,5 olduğu tespit edildi.

En fazla Ar-Ge harcaması İmalat sektöründe yapıldı…

Medyaya konuyla ilgili yılbaşından bu yana 28 binden fazla haber yansırken toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 54,2’sinin yapıldığı mali ve mali olmayan şirketlerin 2016 yılında ekonomik faaliyet kollarına göre Ar-Ge harcamalarının dağılımı incelendiğinde, en fazla Ar-Ge harcamasının yüzde 57,3 ile İmalat sektöründe olduğu görüldü. İmalat sektörünü yüzde 29,9 ile Bilgi ve İletişim, yüzde 5,7 ile Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörleri takip etti. Tam Zaman Eşdeğeri cinsinden 2016 yılında toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışırken bir önceki yıla göre Ar-Ge personeli sayısındaki artışın yüzde 12 olduğu belirlendi. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı 2015 yılında yüzde 0,88 iken 2016 yılında yüzde 0,94’e yükseldiği tespit edildi.