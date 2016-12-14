Antalya'da çiftçiye ücretsiz elektrik imkanı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, kooperatiflerin, sulama birliklerinin ve çiftçinin elektrik maliyetlerini sıfırlamak amacıyla kurulan ve üretime başlayan güneş enerjisi santrali, meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin aralık ayı toplantısının ikinci oturumunda, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Saldırıyı kınayan parti grup başkanları, şehitler için dua okudu.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mesut Kocagöz, belediyenin yatırım bütçesi ve mevcut borcu hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, belediyenin de ortağı olduğu ANET firması tarafından, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreterliğinin desteğiyle Döşemealtı ilçesinde 33 bin metrekarelik alana kurulan güneş enerjisi santralinin üretime başladığı ifade edildi.

Şirket tarafından çiftçiye ücretsiz elektrik imkanı sağlanamayacağı gerekçesiyle, meclis kararıyla, santralin belediyeye devredilmesine karar verildi. Tarımsal sulamada çiftçinin enerji maliyetini sıfırlamak amacıyla kurulan santralin ulusal elektrik ağına bağlandığı, bir aylık süreçte 140 bin kilovatsaat elektrik ürettiği belirtildi.

Toplam 33 bin metrekarelik alanda kurulu santral sayesinde tarımsal sulama sistemlerinin elektrik ihtiyacı güneşten karşılanacak. Santralin yıllık 2 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üreteceği ve çiftçinin sulamadaki elektrik ihtiyacının ücretsiz karşılanacağı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Beytullah Erçin, santralin ruhsatının verildiğini ve üretime başladığını söyledi. Santralin, çiftçinin elektrik borcunu ödemek için kurulduğunu ifade eden Erçin, şunları kaydetti:

"ANET belediyenin bir şirketi. Büyük hisse belediye olduğu için üretmiş olduğu enerjiyi büyükşehir belediyemize devretmek üzere karar aldılar. Buradan elde edilen enerjiyle çiftçilerin, birliklerin ve kooperatiflerin sulama bedelleri karşılanacak. Belediye olarak biz müracaat edemediğimiz için şirket BAKA'ya müracaat etti. Yapımı tamamlandıktan sonra da TEDAŞ'tan gerekli izinleri aldı, üretimi yaptıktan sonra belediyeye devretmeye karar verdi."

Anadolu Haber Ajansı