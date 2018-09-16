ANTALYA VESTEL’LE HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir-gelecek vizyonu çerçevesinde Vestel ile iş birliği yaptı. Güven Çemberi adı verilen proje kapsamında anne babaların hayatını kolaylaştıracak bir teknoloji hayata geçiriliyor. Güven Çemberi Projesi ile başlayan iş birliğinin devamında Vestel’in akıllı aydınlatma çözümleri, akıllı ekranlar ve yazılımları Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir çalışmalarında kullanılacak.



Vestel ile iş birliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların nerede olduklarını haber veren Güven Çemberi projesini hayata geçireceğini açıkladı. Projenin detaylarının paylaşıldığı basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyada bir ilke imza attı



Antalya Büyükşehir Belediyesi Vestel ile yaptığı iş birliği kapsamında dünyada bir ilke imza attı. Güven Çemberi projesiyle hem Antalyalı çocuklar hem de dünyanın dört bir tarafından Antalya’yı ziyarete gelen misafir çocukların anne babaları daha konforlu vakit geçirebilecek.

Güven Çemberi projesi kapsamında Vestel tarafından geliştirilen güneş enerjisi ile çalışan ‘Endirek’ adlı akıllı şehir direkleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı bölgesinde kurulacak. Bölgeye kurulacak 115 adet akıllı direk çocukların, Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan yaşlıların ve evcil hayvanların konum olarak takip edilmesini sağlayacak proje dahilinde Büyükşehir Belediyesi çocuklara bileklik verecek, çocuklar (veya ihtiyaç duyan kişiler) akıllı direk Endirek’lerin oluşturduğu ‘güven çemberi’ dışına çıktığında sistem alarm durumuna geçip uygulama üzerinden ailelere bilgi iletecek.



Antalya akıllı şehir kategorisinde güçlenecek

Antalya’yı akıllı şehir kategorisinde güçlenmesini sağlayacak proje, önümüzdeki yıllarda farklı iş birlikleriyle daha da büyüyecek. Endirek’lerin üzerinde bulunan güneş panelleri enerji üretirken, gövdesindeki USB girişleri ile mobil cihazlar şarj edilebilecek. İşbirliğinin devamında Vestel Proje Ortağım çerçevesinde akıllı ekranlar, akıllı LED aydınlatma, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı ulaşım ve duraklar ile yönlendirme-bilgilendirme ekranları (digital signage) ürünleri ile Antalya akıllı şehir kategorisindeki yerini güçlendirecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehir çalışmalarına çok önceden başladık hatta bu çalışmaların birçoğunu şu an Antalyalılara hizmet olarak sunuyoruz. Akıllı Şehir uygulamalarımızı “Akıllı Şehir Yönetim Platformu” adı altında tek bir çatı altına topladık. İlçeler dahil Antalya’nın birçok noktasına ücretsiz wi-fi sağlıyoruz, engelli, kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza ve yatalak hasta olan vatandaşlarımıza hayatlarını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak hizmetler sunuyoruz. Teknoloji ve gelecek vizyonumuzun odağında teknoloji ve hizmeti bir araya getirerek hem Antalyalılara hem de şehrimize gelen turistlere akıllı şehir deneyimini – rahatlığını en iyi şekilde yaşatma amacı bulunuyor. Antalya sahillerimizin neredeyse tamamı wi-fi kapsamında, tüm sahil şeridinde ve şehrin farklı noktalarında akıllı insansız bilgi hizmet noktaları ile hizmet sağlıyoruz. Antalya ve Antalya sahil-plajları dünyanın en akıllısı olma yolunda. Vestelle yaptığımız teknolojik iş birliği kapsamında şehrimizi daha da akıllandırıp, çok farklı hizmetler sağlayacağız. İşbirliğimiz ilk olarak bugün tanıttığımız Güven Çemberi projesi ile başladı ancak ilerleyen günlerde akıllı ekranlar, akıllı aydınlatma ve görüntüleme sistemleri, hizmete özel yazılımlarla devam ettirmeyi planlıyoruz. Güven Çemberi Projesi kapsamında Vestel tarafından geliştirilen güneş enerjisi ile çalışan ‘Endirek’ adlı akıllı şehir direkleri Konyaaltı bölgesine kuracağız. Toplamda 115 adet akıllı direk çocukların, Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan yaşlıların ve evcil hayvanların konum olarak takip edilmesini sağlayacak. Bu uygulama dünyada bir ilk ve akıllı şehir vizyonumuz kapsamında çok önemli bir adım. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilerleyen günlerde de hem Vestel ile iş birliğimiz kapsamında Antalyalılara dijital çağın son teknolojileri ile hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Yeni projemizin Antalyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Vestel olarak 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz üretimimizin 4’te 3’ünü ihraç eden bir markayız. Antalya doğasıyla, havasıyla, suyuyla ayrı güzelliğe sahip bir şehir. Burada yaşamanın ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Şimdi de dijital dönüşümün ve teknolojinin gündelik hayata entegre ederek, faydaya çevirdikleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum. Bu uygulama Türkiye’de bir ilk. Bu vizyondan dolayı da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Vestel bugün 8 Ar-Ge merkezine sahip, 16.000 kişi istihdam eden ve teknolojisini Manisa’daki üretim üssü Vestel City’den dünyaya açan bir şirket. İlk olarak akıllı televizyonlarla başladığımız yolculuğuma 2014 yılında Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus’ü üreterek devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada buzdolabından çamaşır makinesine, bulaşık makinesinden fırına kadar tüm ürünlerimiz akıllı olarak üretiliyor. Artık evlerin akıllanmasının ötesinde şehirler de akıllanıyor. Dünyada entegre olarak kurulan akıllı şehir sayısı henüz çok az olsa da, akıllı sistemler sayesinde, enerji ve su yönetimi, trafik çözümleri, sokak aydınlatması, sağlık hizmetleri ve ev teknolojileri gibi konularda çok başarılı sonuçların elde edildiğini görülüyor. Vestel olarak biz de her şeyin birbirine bağlı olacağı ve “Nesnelerin İnterneti” platformunda birbiri ile iletişim halinde olan tüm teknolojileri üretiyoruz. Vestel Türkiye’de ve dünyada akıllı evlerin-yaşamın anahtarı olacak.

Antalyalılara ve Antalya’yı ziyaret edenlere daha iyi hizmet verebilmek için teknolojiden sıkça yararlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Yaptığımız iş birliği önce Güven Çemberi projesi ile başlıyor. Proje kapsamında akıllı direkler çocuklarımızın, ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve evcil hayvanların her an nerede olduğunu görmemizi sağlayacak. Teknolojiyi, nesnelerin interneti uygulamalarını, akıllı cihazları belediye hizmetlerine entegre ederek Antalya’ya katma değerli hizmetler sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarımız Vestel Proje Ortağım’ın çözüm ve ürünleri ile devam edecek. Projenin geliştirilmesinde emeği geçen başta Vestel Ventures yatırımı şirketimiz Verisun Teknoloji olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.