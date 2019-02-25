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Ankara, mücevher ihracatında rekor kırdı

Türk imalat sektörlerinin en büyükleri arasında yer alan ve yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye Mücevherat Sektörü, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin (JTR) verilerine göre 2018 yılında 4,410 milyar USD’lik ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracat Meclisi (TİM) raporuna göre 2017 yılı toplam mücevher ihracatı 12,1 milyon USD seviyesinde olan Ankara, 2018 yılında %33,68 oranında artışla mücevher ihracatını 16,2 milyon USD seviyesine çıkararak kendi rekorunu kırdı.

Ankara, mücevher ihracatında rekor kırdı

Türk imalat sektörlerinin en büyükleri arasında yer alan ve yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye Mücevherat Sektörü, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin (JTR) verilerine göre 2018 yılında 4,410 milyar USD’lik ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracat Meclisi (TİM) raporuna göre 2017 yılı toplam mücevher ihracatı 12,1 milyon USD seviyesinde olan Ankara, 2018 yılında %33,68 oranında artışla mücevher ihracatını 16,2 milyon USD seviyesine çıkararak kendi rekorunu kırdı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
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Ankara, mücevher ihracatında rekor kırdı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu: “Ankara, İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli altın merkezlerinden birisi. Ankara merkezli kuyumcularımız artık sadece yerel pazar için değil, yurtdışına ihracat yapabilecek üretim kapasitesine sahip. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası olarak bizim amacımız sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek; üyelerimizin ve ülkemizin menfaatlerini düşünmektir. Her geçen yıl ihracatımızı arttırma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabilmemiz için sektörü yakından takip etmemiz gerekiyor. Ülkemizde uluslararası nitelikli tek mücevher fuarı olan Istanbul Jewelry Show’u her yıl olduğu gibi oda üyelerimizle ziyaret ederek sektördeki yeni trendleri inceliyor, yeni iş bağlantıları kuruyoruz. UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş’ye sektöre ve ulusal ve uluslararası alanda Türk Kuyumculuğuna değerli katkıları nedeniyle teşekkür ederiz” dedi.

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: “34 yıldır organize ettiğimiz Istanbul Jewelry Show’u, sektörden aldığı güçle bugün 1.250’nin üzerinde katılımcı firma ve markayla alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde en üst sıraya oturan ve önemli bir buluşma noktası olan fuarı 48. kez organize etmekten son derece mutluluk ve gurur duyuyoruz. UBM Rotaforte olarak Istanbul Jewelry Show’u düzenlemeye başladığımız ilk günden bu yana sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyoruz. Altın bankacılığı alanında sektörde lider konumda bulunan TEB’in sponsorluğunda düzenlenecek fuarımız kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri ve imzalanacak anlaşmalarla, Türkiye mücevher ihracatının %80’ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz” dedi.

Kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve KOSGEB tarafından desteklenen, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) kalite onayı ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO - 9001 belgelerine sahip Istanbul Jewelry Show, her yıl Mart & Ekim fuarlarında toplam 49.000’den fazla sektör profesyonelini, yerel ve uluslararası 1.250’den fazla katılımcı firma ve marka ile CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Mücevher İhracatçıları BirliğiAnkara Kuyumcular Ve Saatçiler OdasıHasan Çavuşculu
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