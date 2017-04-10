ANALİZ - ECB'NİN "ENFLASYON ZAFERİ" İÇİN HENÜZ ERKEN

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi’nde manşet enflasyonun hedeflenen seviyeye yükselmesine karşın çekirdek enflasyonun düşük kalması ve enflasyon dinamiklerinin istikrarlı olmamasından dolayı henüz enflasyonda "zafer" ilan etmiş değil...

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu seçen 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin oluşturduğu, "ekonomik ve parasal birlik" olarak adlandırılan Avro Bölgesi, uzun süredir çok düşük enflasyon ve düşük büyüme hızıyla mücadele ediyordu.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB de bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor ve bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Avro Bölgesi'nde son gelen veriler, bölgede ekonomik toparlanmanın canlandığına ve enflasyonun ivme kazandığına işaret etti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre, Avro Bölgesi’nde mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,5 olarak ölçüldü. Tek para birliğinde mart ayında öncü çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 0,7 arttı.

Şubat manşet enflasyonunun yüzde 2'yi yakalaması, ECB'nin daha önce almış olduğu tedbirleri yavaş yavaş sonlandıracağı yönündeki görüşleri tetiklerken, ECB yetkilileri, çekirdek enflasyon oranının hala düşük seviyelerde olduğunu ve enflasyon dinamiklerinin istikrara kavuşması gerektiğini belirterek, enflasyonda bir "zafer" ilan etmek için erken olduğunu ifade ediyor.

- Draghi'nin belirlediği 4 kriter

ECB Başkanı Mario Draghi, enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için 4 kriter belirlemiş durumda. Söz konusu kriterler "manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın seviye yoluna girmesi", "enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması", "enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması" ve "ölçünün herhangi bir Avro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, Avro Bölgesi'nin enflasyonu olması..." olarak sıralandı.

- ECB yöneticileri enflasyona temkinli yaklaşıyor

Mario Draghi, geçen hafta Frankfurt'ta, Finansal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği "ECB ve Takipçileri" konulu konferansta yaptığı konuşmada, bölgedeki olumlu gelişmelere karşın enflasyon dinamiklerinin, devam eden politika desteğine bağlı olduğunu belirterek, "Bu ilerleme belirtilerine rağmen başarı beyan etmek erken." ifadesini kullanmıştı.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet de enflasyon dinamiklerinin, mevcut parasal duruşa çok önemli derecede şartlı olmaya devam ettiğini vurgulamıştı.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure ise Brüksel’de yaptığı konuşmada, son gelen verilerin büyüme riskleri dengesini nötr bölgeye kaydırdığını ancak Avro Bölgesi'ndeki temel enflasyon göstergelerinin bastırılmış olmaya devam ettiğini ve öngörülen enflasyon hedefinin hala politika duruşuna bağlı olduğunu söylemişti.

Söz konusu gelişmeler ve açıklamaların yanı sıra hem manşet enflasyonun nedenleri hem de çekirdek enflasyonun düşük oranı, ECB'nin henüz istediğini elde edemediğine işaret ediyor. Bankanın tedbirlerini bir süre daha devam ettirmesi ve enflasyon dinamiklerini yakından izlemesi bekleniyor.

ECB'nin, 27 Nisan'da Frankfurt'ta yapacağı toplantıda, enflasyon dinamiklerine ve varlık alım programına ilişkin yeni değerlendirmelerini aktarması öngörülüyor.

Anadolu Haber Ajansı