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Anadolu Online Alışverişi Sevdi

09 Ekim 2017 Pazartesi 10:34
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En yüksek sepet ortalaması 143 Lira ile Gaziantep’te. Ardahan 127, Siirt ise 125 Lira ile Gaziantep’i takip ederken, İstanbul 118 Lira sepet ortalamasıyla 4’üncü, İzmir 109,19 Lira ile 13’üncü, Ankara da 109,16 Lira ile 14’üncü sırada yer aldılar. Avantajix.com Kurucu ortağı Güçlü Kayral: “İnternet kullanımının yaygınlaşması, önceleri 3 büyük ille sınırlı e-ticaretin tüm Anadolu’ya yayılmasına olanak sağladı”.

Anadolu Online Alışverişi Sevdi
E-ticaretin en yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir, alışveriş sepeti ortalamasında Gaziantep’in başı çektiği birçok Anadolu kentinin gerisinde kaldı.
TÜSİAD’ın E-Ticaret Raporu’nda yer alan Insider’in araştırmasına göre, 81 il arasında en yüksek sepet ortalamasına 143,07 Lira ile Gaziantep sahip.
Gaziantep’i 127,72 Lira’lık ortalamayla Ardahan, 125,09 Lira ile de Siirt izliyor.
 
Türkiye’deki online alışverişin üçte birinin yapıldığı İstanbul ise 118,82 Lira’lık sepet ortalamasıyla, bu üç ilin ardından dördüncü sırada yer aldı.
 
Bingöl (118,19 TL), Kahramanmaraş (113,96 TL), Bitlis (112,78 TL), Muğla (111,08 TL), Afyonkarahisar (110,22 TL) ve Rize (110,09 TL) en yüksek sepet ortalamasına sahip ilk 10 il içinde yer alırken, İzmir 109,19 Lira’lık, Ankara ise 109,16 Lira’lık sepet ortalamasıyla listeye 13 ve 14’üncü sıradan girebildiler.
 
-6 milyon e-ticaret müşterisi Anadolu’da
 
400’ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayarak, bu sitelerden alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Insider’in araştırmasının Avantajix datalarıyla da örtüştüğünü belirterek, “Ayrıca bizim datalarımıza göre, Türkiye’deki online alışverişin yüzde 34,33’ü İstanbul’da, yüzde 18,02’si Ankara’da, yüzde 8,76’sı da İzmir’de yapılıyor. Üç büyük il yüzde 60’lık paya sahip olsa da Anadolu’da e-ticaret her geçen gün yaygınlaşıyor. İnternet kullanımının yaygınlaşması, önceleri 3 büyük ille sınırlı olan e-ticaretin tüm Anadolu’ya yayılmasına olanak sağladı.” dedi.
 
TÜİK’in Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, Türkiye’deki her 100 haneden 80,7’sinde internet olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi:
 
“Artık Türkiye’nin en ucra köyünden bile internete ulaşım mümkün. Eskiden küçük Anadolu kentlerinde yaşayanlar, kendi kentlerinde bulamadıkları ürünleri almak için büyük kentlere, köydekiler ise il merkezine giderdi. Her eve internetin girmesiyle bu tür alışveriş turları azaldı. İnsanlar, İstanbul’daki bir mağazada bulunan bir ürünü online satın alarak köyüne kadar getirtebiliyor. Anadolu’daki online alışveriş müşterisi de arttı.

15 milyon e-ticaret müşterisinden 6 milyonunun üç büyük il dışında olduğunu varsıyoruz. Çok da bilinçli bir kitle var Anadolu’da. Alışverişlerini yaparken karşılaştırma sitelerini kullanarak en uygun fiyatlı ürüne ulaşabiliyorlar. Bedava kargo tercihiyle alışveriş turlarının çok yüksek maliyetinden kurtuluyorlar. Fırsat sitelerini yoğun olarak kullanıyorlar. Alışverişlerini Avantajix.com gibi her alışverişe para veren siteler üzerinden yaparak, ekstra kazanç sağlıyorlar.”





 
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