ANADOLU ISUZU'NUN ELEKTRİKLİ TOPLU TAŞIMA ARACI PROJESİ TANITILDI

KOCAELİ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehir içindeki ulaşımın çok önemli hale geldiğini belirterek, "Bunu mutlaka çözmek gerekiyor ve bunun için de ezbere değil de ilmi çalışmalar yapılması lazım." dedi.

Bakan Eroğlu, Anadolu Isuzu'nun Çayırova'daki Ar-Ge merkezinde yüzde 100 Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından geliştirilecek olan Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Projesi ve akıllı mobilite sistemleriyle ilgili belediye başkanlarına yönelik düzenlenen tanıtım programına katıldı.

Projeyle ilgili hazırlanan film ve sunumların izlenmesinin ardından konuşan Eroğlu, ulaşımın şehirlerin en büyük meselesi olduğunu anlatarak, ulaşım rahat olmazsa vatandaşta büyük bir memnuniyetsizliğin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gayretleriyle Türkiye'de ulaşım konusunda çok büyük adımlar atıldığını ama daha yapacak işler olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Şehir içindeki ulaşım çok önemli hale geldi. Bunu mutlaka çözmek gerekiyor ve bunun için de ezbere değil de ilmi çalışmalar yapılması lazım." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, toplu ulaşım sistemlerinin konforlu, yatırım ve işletme maliyetinin de düşük olması gerektiğini dile getirerek, "Şehirlerde en büyük meselelerden biri de otoparktır. Halbuki vatandaş toplu taşımayla her yere kolayca ulaşabileceğine kanaat getirirse otomobili almaktan imtina eder. Böylece yollarda taşıma kapasitesi çok daha yüksek hale gelir. Bunları mutlaka düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Toplu taşımanın ucuz, ekonomik ve taşıma kapasitesinin yüksek olmasının yanında bir de havayı kirletmemesi gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "Havayı kirletmemesi çok önemli. Biz ne sıkıntılar çektik geçmişte. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığından önce İstanbul'da gazeteler özellikle hava kirliliğine karşı promosyon olarak gaz maskesi dağıtıyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Deneme safhasında biz de yardımcı olalım"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da trafik sorunun aşılmasında toplu ulaşımın hangi yöntemlerle ve nasıl yapılacağı sorusuna da cevap bulmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özellikle çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir anlayışla çözüm üretme bakımından Isuzu'nun yaptığı çalışmaların umut verici olduğunu kaydeden Aksoy, bu çalışma hayata geçerse belirli seviyedeki yerleşim yerleri için cazip bir ulaşım modeli olarak karşılarına çıkacağına inandığını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise projenin tamamlanmasını özlemle beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yakıt itibarıyla çevreci ve ekonomik toplu taşıma araçlarının kentimizde üretilmesi, bizim için büyük bir gurur vesilesi olacak. Başarılar diliyorum. Henüz üretime başlanmamış ama Ar-Ge çalışmaları süratli bir şekilde devam ediyor. İlk müşterileri biz olalım, deneme safhasında biz de size yardımcı olalım."

- "Araçlarımızın, ulaşım sorununa çare olacağına inanıyoruz"

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da en ileri teknolojilerle üretim yapabildiklerini vurguladı.

Arıkan, bugün ideal ulaşım sisteminin, düşük işletim, yatırım ve bakım maliyeti olan, uzun ömürlü, yüksek kapasiteli, güvenli, konforlu, çevreci, sessiz ve en önemlisi akıllı olarak tanımlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyada toplu taşıma araçlarında önemli bir aşamaya imza atarak, 24 metre uzunluğunda, çift körüklü ve 300 yolcu taşıma kapasitesine sahip elektrikli toplu taşıma aracımızı geliştirmeye başlıyoruz. Akıllı mobilite sistemine sahip elektrikli toplu taşıma araçlarımızın, düşük yatırım ve işletim maliyetleriyle kentlerin ulaşım sorununa çare olacağına inanıyoruz. Türkiye için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından, Bakan Eroğlu katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

Anadolu Haber Ajansı