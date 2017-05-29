AMBAR BARAJI'NDA YÜZDE 81 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANDI

DİYARBAKIR (AA) - Silvan Projesi kapsamında yapımına başlanan Ambar Barajı'nda yüzde 81 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, GAP Eylem Planı kapsamındaki Silvan Projesi kapsamında sulama amaçlı Ambar Barajı'nın yapımı sürüyor.

132 milyon 110 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan ve 123 bin 250 dekar araziyi suya kavuşturacak baraj tesisinin inşaatında yüzde 81, sulama inşaatında ise yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuya ilişkin şu ifadelerine yer verildi:

"Projenin tamamlanması ile bölgede yaşanan işsizlik probleminin çözümüne, bölgeler arası farklılıkların giderilmesine ve köyden kente göçün azalmasına katkı sağlanacak. Proje ile milli ekonomiye yılda 52 milyon 400 bin lire net gelir artışı ile 16 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. Ambar Barajı, bölge arazilerinin verimini artırmakla kalmayıp yöre halkının gelirine ve istihdamın gelişimine de çok önemli katkılar sağlayacak."

Anadolu Haber Ajansı