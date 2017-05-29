banner197
Ana SayfaEKONOMİ

AMBAR BARAJI'NDA SONA DOĞRU

29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:45
Bu haber 579 kez okundu

- Silvan Projesi kapsamında yapımına başlanan ve 123 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Ambar Barajı inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 81'e ulaştı

AMBAR BARAJI'NDA SONA DOĞRU
DİYARBAKIR (AA) - Silvan Projesi kapsamında yapımına başlanan Ambar Barajı'nda yüzde 81 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, GAP Eylem Planı kapsamındaki Silvan Projesi kapsamında sulama amaçlı Ambar Barajı'nın yapımı sürüyor.

132 milyon 110 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan ve 123 bin 250 dekar araziyi suya kavuşturacak baraj tesisinin inşaatında yüzde 81, sulama inşaatında ise yüzde 58 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuya ilişkin şu ifadelerine yer verildi:

"Projenin tamamlanması ile bölgede yaşanan işsizlik probleminin çözümüne, bölgeler arası farklılıkların giderilmesine ve köyden kente göçün azalmasına katkı sağlanacak. Proje ile milli ekonomiye yılda 52 milyon 400 bin lire net gelir artışı ile 16 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. Ambar Barajı, bölge arazilerinin verimini artırmakla kalmayıp yöre halkının gelirine ve istihdamın gelişimine de çok önemli katkılar sağlayacak."


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.