"AMACIMIZ TÜRKİYE TAKIMI OLMAK"

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe'yi Türkiye'de herkesin takdir ettiği, her yönüyle, centilmenliğiyle, spora olan katkılarıyla kendini diğer takımlardan ayrıştıran bir kulüp haline getirmek istiyoruz." dedi.

Sepil, Türkerler Holding'le imzalanan sponsorluk anlaşması töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in son yıllarda özellikle futbol konusunda hem tesis hem de takımlar olarak geri kaldığını, hızla bu açığın kapatılmaya çalışıldığını söyledi.

Süper Lig'e çıkmalarının sadece kendi camiaları için değil, İzmir için de önemli olduğunu kaydeden Sepil, "İzmir'in böyle bir enerjiye ihtiyacı vardı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, İzmir'in futboldan mahrum kalmasının bir noksan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Göztepe'yi Süper Lig'e çıkararak, bu noksanı kapattık ama bunu İzmir bir başlangıç olarak kabul etsin. Göztepe olarak hedefimiz, ilk geldiğim günden beri söyledim, 'ilk önce Göztepe olarak başarılı olacağız' dedim. Sonra kendimizi İzmir'e daha fazla kabul ettireceğiz, daha sonra ulusal ve uluslararası... İlk aşamaları tamamladık, amacımız Türkiye takımı olmak. Göztepe'yi Türkiye'de herkesin takdir ettiği, her yönüyle, centilmenliğiyle, spora olan katkılarıyla kendini diğer takımlardan ayrıştıran bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Bunun için camiamızla, tribünümüzle hep beraber çalışacağız. Çünkü Türk futbolunun kesinlikle güzel örneklere ihtiyacı var. Biz bunu yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

Bu doğrultuda kendilerine destek olan Türkerler Holding'e teşekkür eden Sepil, holdingin birkaç gün önce Türkiye'nin en büyük enerji ihalelerinden birini konsorsiyum olarak kazandığını hatırlattı.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker de geçen yıl iş birliği anlaşmasını imzalarken, "İlk hedef Süper Lig ardından uluslararası başarı" dediklerini hatırlatarak, ilk adımın başarıyla tamamlandığını sırada Avrupa olduğunu kaydetti.

Kendilerinin Göztepe'ye inandığını belirten Türker, "Göztepe'nin Mahall Bomonti İzmir logolu formasıyla hedefleri birer birer gerçekleştireceğinden hiç şüphe duymuyorum." dedi.

Anlaşmaya göre, Göztepe, sezon sonuna kadar tüm resmi lig, Türkiye Kupası ve özel müsabakalarında formaların göğüs bölümünde Türkerler Holding'in İzmir’deki gayrimenkul yatırımı "Mahall Bomonti İzmir" logolu formasıyla çıkacak.