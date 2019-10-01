Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
104045
ALTIN
268.428
DOLAR
5.6971
STERLİN
6.9613
EURO
6.2076

“Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli üretim üssü haline geldik”

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı - ALUEXPO 2019, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

“Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli üretim üssü haline geldik”

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı - ALUEXPO 2019, kapılarını açmaya hazırlanıyor.

01 Ekim 2019 Salı 16:18
1241 Okunma
“Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli üretim üssü haline geldik”

Türkiye’de 27 yıldır metalurji sektörünün önde gelen fuarlarını organize eden Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı - ALUEXPO 2019, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında sektörün önde gelen temsilcileri önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye alüminyum sektörünün son yıllarda çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğini kaydederek, “Alüminyum sektörü olarak yaklaşık 6 milyar  dolarlık büyüklüğe ulaştık. İhracatımız da 2019 yılı itibariyle 3 milyar  dolarını aştı. Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli bir üretim üssü haline geldik” dedi.  

Türkiye’nin hammaddede tamamen dışa bağımlı olmasına karşın, yarı mamül ve mamülde ihracatın büyük oranda arttığını vurgulayan Kibar, “Türkiye’nin alüminyum ürünleri ihracatı 2017 yılında yüzde11, 2018 yılında yüzde16 arttı. Bu artışın en önemli bölümünü Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika oluşturdu. 2019 yılında da ihracat artışı devam ediyor” diye konuştu. Ali Kibar şöyle devam etti:  

“Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği olarak ülkemiz alüminyum sektörünün büyümesi ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi için çalışıyoruz. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, sektörün dünyadaki ve Avrupa’daki önde gelen kuruluşlarının katılım ve desteği ile gerçekleşiyor.  Alüminyum ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel bir etkinliğin ülkemizde ve Aluexpo Fuarı ile birlikte gerçekleşiyor olması Türkiye’nin bu alandaki uluslararası rekabetçi yapısı açısından da ayrı bir önem taşıyor.”

9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı ve Assan Alüminyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR,  bu yıl 9’uncusu gerçekleşecek olan Uluslararası Alüminyum Sempozyumuna gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade etti. Bu sempozyumu TALSAD olarak yaklaşık 20 yıldır gerçekleştirdiklerini, sempozyumun çok sayıda bilimsel ve teknik makalenin sunulduğu alüminyum sektörünün gelişimi için son derece önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Güngör bu yılki sempozyumun uluslararası alanda önemli ve güçlü profesyonel sivil toplum örgütlerinin, uzman analistlerin ve tanınmış bilim insanlarının katılım ve desteği ile gerçekleşeceğini belirterek, Aulexpo Uluslararası Fuarın ve beraberinde gerçekleşen sempozyumun Türk alüminyum endüstrisinin dünyaya açılımının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl da şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ALUEXPO fuarları hem stant alanı hem sektör lideri katılımcıları hem de profesyonel ziyaretçileriyle en prestijli fuarlar oldular.  Alüminyum alanında bu yıl 80 yeni katılımcıyı bünyesine katan ALUEXPO 35 ülkeden 397 katılımcı ile kendi rekorunu kırıyor. 216 yabancı, 400’e yakın katılımcısı ile en son gerçekleştirilen 2017 fuarına göre yabancı katılımcı sayısında yüzde 38, toplam katılımcı sayısında yüzde 24 ile artış ile büyümeye devam ediyor. ALUEXPO 2019, ilgili tüm sanayi dalları için etkili ve kalıcı çözümler sunan vazgeçilmez bir iş platformu haline gelmiştir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası, altın swapına başlıyor!
Merkez Bankası, altın swapına başlıyor!
Kuveyt Türk’ten "Anadolu Sanayi Devrimi" kitabı
Kuveyt Türk’ten "Anadolu Sanayi Devrimi" kitabı
Marmara'da sanayiciler “performansları” ile fark yaratacak
Marmara'da sanayiciler “performansları” ile fark yaratacak

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim