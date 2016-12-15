banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

ALTININ ONS FİYATI 10 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

15 Aralık 2016 Perşembe 09:11
Bu haber 271 kez okundu

Altının ons fiyatı, Fed'in faiz artırım kararı sonrasında Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 129 liranın altına geriledi

ALTININ ONS FİYATI 10 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
İSTANBUL (AA) - Altının ons fiyatı, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırması sonrasında 1.134,9 dolar ile 3 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Fed dün politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Faiz kararının yanı sıra gelecek seneye ilişkin Fed üyelerinin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkmasının ardından emtia piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyrin bugüne de taşınmasıyla ons altın 3 Şubat'tan bu yana en en düşük seviyesi olan 1.134,9 dolara kadar geriledi. 

Altının ons fiyatı saat 10.50 itibarıyla gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.138 doların hemen üzerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki artışa karşın, ons fiyatındaki düşüşle 129 liranın altına geriledi. Şu dakikalarda gram altın 128,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 212 liradan, Cumhuriyet altını 865 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in beklentiler dahilinde faizi 25 baz puan artırıma kararı aldığını belirterek, "Faiz kararı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fed Başkanı Janet Yellen'ın 'Yeni yılda göreve atanamayabilirim' cümlesi bize görevinde kalıcı olmayabileceğinin sinyalini verdi" dedi.

Fed'in 2016 yılına dört kez faiz artırımına gideceği öngörüsü ile başladığını ancak sadece bir kez faiz artırımı yapabildiğine dikkati çeken Memiş, bu nedenle 2017'ye ilişkin öngörülerin çok inandırıcı gelmediğini dile getirdi. 

Memiş, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, "Enflasyon rakamlarının beklentiyi aşması durumunda altın fiyatlarındaki geri çekilme hızlanabilir. Bugün altının ons fiyatının 1.135-1.145 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." dedi.

 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.