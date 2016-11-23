ALTININ KİLOGRAMI 132 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 132 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 4 milyon 97 bin 720 liralık ve 28 işlemde 44 milyon 432 bin 88,82 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 89 bin 100,70 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Gram Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Maden ve Ahlatçı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 131.700,00 1.215,00 1.147,00 En Düşük 131.470,00 1.210,20 En Yüksek 132.290,00 1.215,00 Kapanış 132.100,00 1.210,20 Ağırlıklı Ortalama 132.184,52 1.213,78 İşlem Miktarı (Kg.) 31,00000 1.138,58198 İşlem Sayısı 7 28 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 4.097.720,00 44.432.088,82 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.169,58198 Toplam İşlem Adedi 35 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.793,75 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.782,71 Altın Endeksi Değişim (%) -0,40

Anadolu Haber Ajansı