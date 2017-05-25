ALTININ GRAMI GÜNE YATAY BAŞLADI

İSTANBUL (AA) -

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları öncesinde 144,3 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, tutanakların ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 144,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay bir başlangıç yaptı ve saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,06 gerileyerek 144,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 963 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.258,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.259,0 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed tutanaklarının altın fiyatlarını olumsuz etkilemediğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe planıyla ilgili iyimserlikle dün altının ons fiyatının 1.247 dolar seviyesine kadar gerilediğini kaydetti.

Trump'ın bütçe açıklamalarının, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ve dolar endeksini olumlu yönde etkilediğini ifade eden Memiş, dün akşamki Fed tutanakları ile ilgili olarak, "Fed üyelerinin politika faizini sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığı toplantının tutanaklarında, 'Üyeler genel olarak bir sonraki sıkılaştırma adımını atmadan önce son dönemdeki yavaşlamanın geçici olduğunu gösteren daha fazla kanıt için beklemenin sağduyulu olacağına karar verdi' ifadelerine yer verildi. Tutanakların altın fiyatlarına etkisinin nötr olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Memiş, Fed tutanaklarının ardından dolar kurundaki gerilemenin altının gram fiyatını baskıladığına değinerek, teknik açıdan altının gram fiyatında 142-147 lira bandının geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Anadolu Haber Ajansı