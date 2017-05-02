ALTININ GRAMI 6 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 143,6 liraya gerileyen altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 143,2 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 10.30 itibarıyla gram altın 143,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün 1.254,4 dolar ile 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın şu dakikalarda sınırlı azalışla 1.256,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, mayıs ayına değer kayıplarıyla başladığını belirterek, "Küresel risk iştahının artması altın talebinin azalmasına neden oldu. Altının ons fiyatındaki düşüş eğilimi, devam edeceğinin sinyallerini veriyor olabilir. Bugün altının ons fiyatında 1.250-1.257 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, bu hafta yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 143 liranın destek, 148 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı