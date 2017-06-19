banner181

banner197
Ana SayfaEKONOMİ

ALTININ GRAMI 5 HAFTANIN DÜŞÜĞÜNDE

19 Haziran 2017 Pazartesi 12:52
Bu haber 426 kez okundu

Altının gram fiyatı, 140,6 lira ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

ALTININ GRAMI 5 HAFTANIN DÜŞÜĞÜNDE
İSTANBUL (AA) -

Geçen haftayı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası düşüşle tamamlayan gram altın, gerileyişini yeni haftada da sürdürüyor.

Altının gramı, bugün 140,6 lira ile 16 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,35 değer kaybıyla 140,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını da 942 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise geçen haftayı 1.253,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.251,8 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısı altında kalan altının gram fiyatının, bu hafta dolar kurundan olumsuz yönde etkilenerek 140 lira seviyesini aşağı yönlü kırabileceğini söyledi. 

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve yurt içi piyasalarda TL'nin değer kazanmasının Türkiye ekonomisini olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Yurt içi piyasalarda 3,50 lira seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu hafta düşüşlerini sürdürebilir. Bu hafta altının gram fiyatının 138 lira seviyesine kadar gerileyeceğini öngörüyoruz. Devamında ise 136-135 lira seviyeleri bizim için sürpriz olmaz. Altının ons fiyatı ise bu hafta Brexit sürecine bağlı olarak düşüşlerini sürdürebilir. Altının ons fiyatı 1.250 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa düşüşler 1.240 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ancak tepki alımları gelirse 1.270 dolar direnç olarak takip edilecek."


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.