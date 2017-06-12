banner181

banner197
Ana SayfaEKONOMİ

ALTININ GRAMI 144 LİRANIN ALTINDA

12 Haziran 2017 Pazartesi 11:49
Bu haber 530 kez okundu

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 143,5 lira seviyelerinde dengelendi.

ALTININ GRAMI 144 LİRANIN ALTINDA
İSTANBUL (AA) - Cuma günü,143,6 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, günü yatay seyirle 143,8 liradan tamamladı. 

Gram altın, yurt içinde birinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5 olarak açıklanmasının ardından düşüşünü sürdürerek saat 10.45 itibarıyla 143,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 960 liradan alıcı buluyor. 

Altının ons fiyatı ise cuma 1.266,4 dolardan haftayı tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay bir seyirle 1.267 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası'na (Fed) odaklandığını belirterek, Fed'in faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. 

Fed'in faiz artırımına gitmesi durumunda altının ons fiyatının 1.220 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceğini ifade eden Memiş, faizlerde bir değişikliğe gidilmemesi halinde ise 1.290 dolar direncinin takip edilebileceğini söyledi. 

Yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin sakin seyrinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan bugün altının gram fiyatında 143 liranın destek, 144,5 liranın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.