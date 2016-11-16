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ALTININ GRAMI 130 LİRANIN ÜZERİNDE

16 Kasım 2016 Çarşamba 10:06
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Altının gram fiyatı, dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,7 yükselerek 130,7 liradan alıcı buluyor.

ALTININ GRAMI 130 LİRANIN ÜZERİNDE
İSTANBUL (AA) - Hafta başında yükselişe geçen altının gram fiyatı saat 11.00 itibarıyla 130,7 lira seviyelerinde dengelenirken, dolar/TL 3,3143'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214 lira, Cumhuriyet altını 873 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 1.218 liraya kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.226 dolardan işlem görüyor.  AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de yılın son toplantısına ilişkin faiz beklentisinin yüzde 90 civarında bulunduğunu belirterek, bu nedenle piyasada dolar lehine sert hareketler görüldüğünü ancak sert yükselişlerin bu haftadan itibaren yerini sert düşüşlere bırakabileceği tahmininde bulundu.  Fed başkanı Janet Yellen’ın yarınki konuşmasının piyasalar tarafından yakından takip edileceğini vurgulayan Memiş, Yellen'ın konuşmasında altın fiyatlarını olumsuz etkileyecek açıklamalar yapılabileceğini dile getirdi.  Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.222-1.232 dolar ve gram fiyatında 129,3-130,3 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.


Anadolu Haber Ajansı
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