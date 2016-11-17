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ALTININ GRAMI 130 LİRANIN ÜZERİNDE DENGELENDİ

17 Kasım 2016 Perşembe 09:48
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Altının gram fiyatı, yatay seyirle 130,8 liradan alıcı buluyor.

ALTININ GRAMI 130 LİRANIN ÜZERİNDE DENGELENDİ
İSTANBUL (AA)
Hafta başından itibaren yükselişini sürdüren altının gram fiyatı saat 11.20 itibarıyla 130,8 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215 lira, Cumhuriyet altını 875 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise dün 1.224 dolardan günü tamamladıktan sonra şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.229 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün yurt içi piyasalarda dolar kurunun 3,3279 lirayı test etmesinin, altının gram fiyatının 130 lira seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirmesine neden olduğunu belirterek, küresel piyasalarda risk iştahının artmasının doları güçlendirirken altın fiyatlarını baskı altında bırakmaya devam ettiğini aktardı. 

Ancak yurt içi piyasalarda altının gram fiyatının 130 lira seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirmesinin yatırımcısını tedirgin ettiğini kaydeden Memiş, "Altının gram fiyatı ne zaman 130 lira seviyelerinin üzerinde kalıcı olsa yerli yatırımcı tarafından talep görmediğini söyleyebiliriz. Çünkü yerli yatırımcı döviz ve altın fiyatlarında yaşatan sert yükselişlerin kalıcı olacağına inanmıyor. Dolar endeksinde yaşanabilecek kar satışları altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olabilir." diye konuştu. 

Memiş, küresel piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın konuşmalarının takip edileceğini dile getirerek, Yellen'ın konuşmasının altın fiyatlarında geri çekilmelere neden olabileceğini ifade ediyor. 

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.218-1.228 dolar ve gram fiyatında 130,3-131,3 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu. 
 


Anadolu Haber Ajansı
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