ALTININ GRAMI 129 LİRANIN ALTINDA

ABD başkanlık seçimini sürpriz bir şekilde Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş ve dolar endeksindeki tırmanışla birlikte yeni haftada değer kaybetti.

Altının gram fiyatı 127 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 11.00 itibarıyla 128,6 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211 lira, Cumhuriyet altını 860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki iki işlem gününde yüzde 1,5 ve yüzde 2,3 değer kaybetmesi sonrasında şu dakikalarda 1.223 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırma ihtimali güçlendikçe altın yatırımcılarının harekete geçtiğini belirterek, "Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 1.212 dolar seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatında yaşanan bu düşüşleri 'altın Fed'i fiyatlıyor' diye yorumlayabiliriz." diye konuştu.

Bu sert düşüşlerin 2016 yılı için yatırımcısına son bir alım fırsatı verileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "Biz bugün altının ons fiyatında 1.200 dolar seviyesini takip ediyor olacağız. Eğer bu seviyenin altına sarkarsa 1.190 dolar seviyesi test edilebilir. 1.200 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılmazsa tepki alımlarıyla altının ons fiyatında yükselme isteğini görebiliriz. Yatırımcının alım yönünde dikkatle izlemesi gereken seviyelerde olduğumuzu anımsatmak isteriz. Biz altının ons fiyatında 1.200 dolar seviyesini güçlü bir direnç seviyesi olarak görüyoruz." yorumunu yaptı.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.212-1.232 dolar ve gram fiyatında 126,6-128,6 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı