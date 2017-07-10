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ALTININ FİYATI YAKLAŞIK 4 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:35
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Altının ons fiyatı, yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.204,95 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.207 doların üzerinde dengelendi.

ALTININ FİYATI YAKLAŞIK 4 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
İSTANBUL (AA) - 
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bilanço küçültmeye birkaç ay içinde başlayabileceği ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül toplantısında varlık alımlarını kademeli olarak azaltmaya (tapering) ilişkin açıklama yapabileceği beklentisi ile altının ons fiyatındaki gerileme devam ediyor.

Geçen ay sonunda 1.248 dolar seviyesinden işlem gören altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve bu süreçte yüzde 3'e yakın değer kaybetti. Altının ons fiyatı bugün 1.204,95 dolarla 15 Mart'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, saat 10.40 itibarıyla 1.207 doların üzerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı geçen hafta dolar/TL'deki sert yükselişin ardından 139,3 - 143,4 lira arasında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,8 düşüşle 140 liranın hemen altında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 937 liradan alıcı buluyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatında düşüşlerin devam etmesi durumunda 1.200 doların destek konumuna geleceğini,  tepki alımlarının yaşanması halinde 1.230 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini belirtti.

Altının gram fiyatının ise cuma günü altının ons fiyatında ve dolar/TL'de yaşanan düşüşlerin etkisiyle haftayı 140 lira seviyesinden tamamladığını anımsatan Memiş, "Bugün yurt içi piyasalarda dolar/TL'de düşüşler devam ederse altının gram fiyatı 140 lira seviyesinin altına sarkabilir. Ancak avro/dolar paritesindeki düşüşlerden dolayı dolar/TL yükselirse ise altının gram fiyatı 143 lirayı test edebilir." dedi.

Memiş, teknik olarak bakıldığında bu hafta altının gram fiyatında 138 lira seviyesinin destek, 143 lira seviyesinin ise direnç konumunda olacağını kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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