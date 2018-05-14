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ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Gram altın fiyatı 185 liraya yaklaşarak rekor kırarken, çeyrek altın 302 lira ve Cumhuriyet altını 1.230 lira oldu.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Gram altın fiyatı 185 liraya yaklaşarak rekor kırarken, çeyrek altın 302 lira ve Cumhuriyet altını 1.230 lira oldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:37
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ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Sabah ilk işlemlerde 184,67 lirayı gören gram altın, sonrasında 184 lira civarına indi. 

Cuma günü dolar kurundaki artışın etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 182,7 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başladı ve 184,67 liraya kadar çıktı. Böylece yeni rekor kıran gram altın saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 primle 183,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.230 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.320 dolardan işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler, ABD tarafından İran’a uygulanacak yaptırımlar ile ABD’nin Kudüs hamlesinin "güvenilir liman" olarak altın talebinin artmasına neden olduğu belirtiliyor.

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