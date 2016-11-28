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ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

28 Kasım 2016 Pazartesi 11:40
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Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,7 yükselişle başlarken, yurt içinde gram altının fiyatı da 131 liranın üzerinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
İSTANBUL (AA)Geçen hafta değerlenen doların etkisiyle 8 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan 1.171 dolara kadar gerileyen ons altın, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla başlayan çıkışını yeni haftaya da taşıdı. 

Altının ons fiyatı, dolar endeksinin 101'in altına gerilemesinin etkisiyle bugün Asya piyasalarında 1.197 doları test etmesinin ardından saat 10.20 itibarıyla 1.193 dolardan işlem görüyor. 

Yurt içinde, gram altının fiyatı, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişle 131 liranın üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 131,3 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215 lira, Cumhuriyet altını 878 liradan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü altının ons fiyatının yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesini test ettiğini hatırlattı. 

Küresel piyasalarda doların talep görmesiyle emtia fiyatlarının baskı altında kaldığını belirten Memiş, "Emtia fiyatlarında yaşanan bu düşüşlerin 2016 için son düşüşler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Fed'in Aralık ayında faiz artırımı yapabileceği fiyatlandı ve Donald Trump'ın sürpriz başkanlığının şoku atlatıldı. Orta ve uzun vadede altının ons fiyatındaki düşüşler yatırımcısına alım fırsatı vermeye devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.182-1.197 dolar aralığında, gram altın fiyatının ise 130,50-132,50 lira aralığında hareket edebileceği tahmininde bulundu.  


Anadolu Haber Ajansı
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