ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 11.00 itibarıyla 132,3 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 217 lira, Cumhuriyet altını 885 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 1.214 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırım beklentisinin güçlendiğini ve bu durumun altın fiyatlarını baskı altında bıraktığını belirterek, "Geçen haftayı satış baskısında tamamlayan altının ons fiyatına bu hafta tepki alımları gelebilir diye tahmin ediyoruz. Yükselişlerin kalıcı olabilmesi için doların değer kaybetmesi, altının ons fiyatının 1.230 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor." dedi.

Piyasaların bugün Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fisher ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarını takip edeceğini aktaran Memiş, bu açıklamaların altının ons fiyatında dalgalanmalar yaşatabileceğini ifade etti.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.205-1.215 dolar ve gram fiyatında 130,5-132 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı