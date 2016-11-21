banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

21 Kasım 2016 Pazartesi 11:37
Bu haber 691 kez okundu

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yüzde 1 artarak 132,3 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 11.00 itibarıyla 132,3 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 217 lira, Cumhuriyet altını 885 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 1.214 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırım beklentisinin güçlendiğini ve bu durumun altın fiyatlarını baskı altında bıraktığını belirterek, "Geçen haftayı satış baskısında tamamlayan altının ons fiyatına bu hafta tepki alımları gelebilir diye tahmin ediyoruz. Yükselişlerin kalıcı olabilmesi için doların değer kaybetmesi, altının ons fiyatının 1.230 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor." dedi. 

Piyasaların bugün Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fisher ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarını takip edeceğini aktaran Memiş, bu açıklamaların altının ons fiyatında dalgalanmalar yaşatabileceğini ifade etti. 

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.205-1.215 dolar ve gram fiyatında 130,5-132 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.