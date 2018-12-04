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Altın fiyatları 5 Aralık Çarşamba günü ne kadardan güne başladı?

Yatırım ve hediyeleşmek için en çok kullanılan materyaller arasında olan altın yatırımcısını genelde sevindiriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden “Çeyrek altın en kadar” gibi soruları sıkça araştırır durumda. Dolar ve Euro’nun ciddi şekilde düşmesinin ardından vatandaşlar tekrar yönünü altına çevirmiş durumda. 5 Aralık Çarşamba gram, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları.

Altın fiyatları 5 Aralık Çarşamba günü ne kadardan güne başladı?

Yatırım ve hediyeleşmek için en çok kullanılan materyaller arasında olan altın yatırımcısını genelde sevindiriyor. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden “Çeyrek altın en kadar” gibi soruları sıkça araştırır durumda. Dolar ve Euro’nun ciddi şekilde düşmesinin ardından vatandaşlar tekrar yönünü altına çevirmiş durumda. 5 Aralık Çarşamba gram, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları.

04 Aralık 2018 Salı 10:28
824 Okunma
Altın fiyatları 5 Aralık Çarşamba günü ne kadardan güne başladı?

GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı, bugüne yükseliş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 213 lira seviyelerinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

 Fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Piyasalarda 351 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 343 lira seviyelerinde.

CUMHURİYET ALTINI 

Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,423 liradan alınırken 1,444 liradan satılıyor.

Uzmanlar, bu durumun piyasalarda risk iştahının artmasını desteklediğini ifade ederek, "Altının ons fiyatı, bu hafta 1.207 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ons altın, 1.207 doları aşağı yönlü kırarsa 1.187 dolar seviyesi sürpriz olmayacaktır." Değerlendirmelerinde bulundular.

Yurt içinde, dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin, altının gram fiyatının 200 lira seviyesinin altına sarkmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan gram altında bu hafta 197 liranın destek, 207 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetmişti.

Son Güncelleme: 05.12.2018 10:07
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ALTIN FİYATLARIAltınGram AltınEkovitrin
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