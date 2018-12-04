Altın fiyatları 5 Aralık Çarşamba günü ne kadardan güne başladı?

GRAM ALTIN

Altının gram fiyatı, bugüne yükseliş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 213 lira seviyelerinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Piyasalarda 351 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 343 lira seviyelerinde.

CUMHURİYET ALTINI

Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği altın türü ise hiç kuşkusuz Cumhuriyet altını. Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,423 liradan alınırken 1,444 liradan satılıyor.

Uzmanlar, bu durumun piyasalarda risk iştahının artmasını desteklediğini ifade ederek, "Altının ons fiyatı, bu hafta 1.207 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ons altın, 1.207 doları aşağı yönlü kırarsa 1.187 dolar seviyesi sürpriz olmayacaktır." Değerlendirmelerinde bulundular.

Yurt içinde, dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin, altının gram fiyatının 200 lira seviyesinin altına sarkmasına neden olabileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan gram altında bu hafta 197 liranın destek, 207 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetmişti.