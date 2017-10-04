ALP HAVACILIK'TAN BÜYÜK YATIRIM

Havacılık ve uzay sanayisine yönelik 15 yıldır yüksek kalite, mühendislik ve üretim standartları altında, ağırlıklı olarak uçuş kritik/döner komponent, asamble ve alt sistem imalatı yapan Alp Havacılık, Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (TGMHP) kapsamında Sikorsky Helikopterleri’ne üretim yapacak. Türkiye’de ilk kez mühendislik, üretim, montaj, test ve destek hizmetlerinin tek çatı altında yapılacağı tamamı yerli teknoloji olan tesis 400 kişiye iş imkanı sağlayacak. Açılışını Başbakan Binali Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın yaptığı Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri için 90 milyon dolar yatırım yapıldı.

Açılış Töreni’nde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım dünyanın hızla bilgi ve teknoloji çağına geçtiğini söyledi. Yıldırım ‘"Bugün açılışını yapacağımız bu tesis Genel Maksat Helikopter Programımız çerçevesinde helikopter üretimi yapacak. Helikopterde önemli aksamlar, aktarma sistemleri, şaftı ve hareketli parçalarının çoğu Alp Havacılık'ta, bir kısmı TUSAŞ'ta, bir kısmı ASELSAN'da bir kısmı da Lockheed Martin firması tarafından tam bir işbirliği içerisinde üretim gerçekleştirilecek.



Ve burada yapılan ürün sadece bizim kuruluşların ihtiyacı için yapılmıyor. Aynı zamanda bölgemizde ve dünyada birçok ülkeni ihtiyacına da cevap verecek bir ürün olacak. Bu tesisler iftiharla söylüyoruz ki dünyada bir ilk. Bu kadar entegre, bu kadar her şey bir arada tertemiz, pırıl pırıl böyle bir tesis başka yerde yok. Burada genç beyinlerin ve Türk mühendislerin bu işi yapacak olması benim için önemli. İsteğimiz bu ve buna benzer tesislerin sayısını artırmak. 2023 hedeflerimizin lokomotifi bunun gibi yatırımlar ile Eskişehir olacak" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Alp Havacılık Tesisleri’nde son derece önemli parçalar üretileceğini ve bu parçalar sayesinde Genel Maksat Helikopter ihtiyacının karşılanacağını söyledi. “Bugüne kadar hayalini bile kuramadığımız hedefler gerçekleşiyor” diyen Özlü, Savunma Sanayii üzerine titrediğimiz alanlardan olmaya devam edecek dedi.





Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir Genel Maksat Helikopter Programı’nın Müsteşarlık kapsamında Alp Havacılık’ın alt yükleniciliği ile başladığını ve ASELSAN ile birlikte yürütülecek bu proje kapsamında ilk defa bir Türk firmasının dişli ve dişli kutularını üreteceğini söyledi. Bu projenin Türkiye’de yerli sanayi kavramını ortaya koyduğunu söyleyen Demir, projede emeği geçenTusaş,Alp ve Sikorsky’e başarılar diledi.

Sikorsky Aircraft Başkanı Dan Schultz da tesisi, "üstün teknolojiye sahip eşsiz bir tesis" olarak nitelendirdi. Alp Havacılık'la iş ortaklıklarının 20 yıl öncesine dayandığını dile getiren Schultz, “Bu yeni tesis Alp/Sikorsky ortaklığının SSM, TAI ve Türk Genel Maksat Helikopter Programına dair yükümlülüklerini tamamen yerine getirmesine yardımcı olacaktır. Türk Hükümetini de bu programın gerçekleştirilmesinde sahip olduğu vizyon ve yol göstericilik nedeniyle kutlarım.” dedi.

Tuncer Alpata: “Bu proje ile güvenlik güçlerinin ortak kullanabileceği helikopterler üretilecek

Törene ev sahipliği yapan Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata bu proje için çok uzun yollardan geçildiğini ve projenin hayata geçmesinde çok insanın emeği olduğunu söyledi. Alpata: Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında ihalesi yapılan 109 helikopter için yapılan anlaşma ile Alp Havacılık Sikorsky marka helikopterlerin dişli ve dişli kutuları, döner komponentler, rotor asamblesi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımlarını üretecek.



Türkiye’de ilk kez uygulanacak yeni teknoloji sayesinde üretilen Sikorsky helikopterleri Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler, Jandarma, Emniyet ve Orman Bakanlığı tarafından ortak olarak kullanılabilecek. Yeni tesiste kısa sürede başlayacak seri üretim ile Türk Genel Maksat Helikopter Programı’nın desteklenmesinin yanı sıra yapılan anlaşmalar kapsamında ABD’li Sikorsky şirketine bu ürünlerin ihracatı da yapılacak’ dedi.

Black Hawk Helikopterleri’nin destek ihtiyacı da milli imkanlarla karşılanacak

Alp Havacılık’ın Ekim ayı itibari ile faaliyete geçen Helikopter İş Merkezi Tesisi, TUSAŞ/TAI ana yükleniciliğinde yürütülen Türk Genel Maksat Helikopteri Projesi (TGMHP) kapsamında üretilecek T70 Black Hawk Helikopterleri’nde bulunan tüm dişliler, ana transmisyon modülü dahil tüm dişli kutuları, uçuş kritik ve dinamik komponentler ile bunların montaj grupları, uçuş kontrol mekanizması ve iniş takımı komplelerinin yüksek teknolojiye dayalı imalat, montaj ve test merkezi olacak.



Alp Havacılık’ın proje kapsamında sahip olduğu iş payı Black Hawk helikopterinin yedek parça niteliğindeki çok sayıda kritik parça ve alt sistemi içerdiği için tüm kullanıcıların (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) yedek parça ve satış sonrası destek ihtiyaçlarının da milli imkanlarla karşılanması mümkün olacak.

Alp Havacılık’ın toplam iş hacmi 7 milyar doları aşıyor

Havacılık ve uzay sanayisine yönelik yüksek kalite, mühendislik ve üretim standartları altında, ağırlıklı olarak uçuş kritik/döner komponent, asamble ve alt sistem imalatı yapan Alp Havacılık’ın uzun dönemli anlaşmalara bağlı toplam iş hacmi 7 milyar doları aşıyor. Dünyada bu parça aksamları (TRDS)’leri üreten tek tedarikçi konumunda olan Alp Havacılık 11 bin metrekarelik yeni tesisinde 400 kişiye istihdam yaratacak. Alp Havacılık, yeni yatırımlarının da etkisi ile, halihazırda yılda 100 Milyon dolar tutarındaki yüksek katma değerli teknolojik ürün ihracatını 2023 yılında yıllık 400 Milyon dolara çıkaracak.

Basın Bülteni