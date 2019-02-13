Almanların tercihi Türk lezzetleri oldu

Türkiye’ye 2018 yılında 3.9 milyar dolar döviz kazandıran yaş meyve sebzeler ve mamulleri en büyük ihraç pazarımız 3 milyonu aşkın Türk kökenli insanın yaşadığı Almanya’da görücüye çıktı. Bu yıl 6-8 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük yaş meyve sebze fuarı Fruit Logistica’da 92 ülkeden 3 bin 300'ün üzerinde katılımcı yer alırken, fuarda en yoğun ilgiyi gören stantlardan biri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ninki oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği standında fuar süresince; kiraz, üzüm, narenciye, nar, kestane, incir, domates gibi Ege Bölgesi'nin önde gelen ihraç ürünlerinin tanıtımı ve tadımı yaptırıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi’nden Almanya’ya 2018 yılında 150 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yaptıklarını, Almanya’nın en büyük ihraç pazarları olduğunu, Almanya’da mevcut ve potansiyel alıcılarla görüşme imkanı bulduklarını ve yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

İhracat hedefimiz 1 milyar 50 milyon dolar

Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın hem taze meyve sebze hem de işlenmiş meyve sebze ürünleri için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Uçak, “Avrupa ve diğer pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini kesintisiz devam ettireceğiz. 2019 yılı için belirlediğimiz 1 milyar 50 milyon dolarlık hedefe yapacağımız tanıtım çalışmaları sayesinde ulaşacağız. Fuarda ürünlerimize gösterilen ilginin çok yoğun olması sektörümüzü çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Fruit Logistica Fuarı’nda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yönetim Kurulu Üyeleri H. Vural Güleç ve Sıdık Demircan temsil etti.

Fruit Logistica Fuarı’na Türkiye 50 firma ile katılırken, fuarda “Yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri, paketleme malzemeleri, kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme- yıkama sistemleri” sergilendi.

Türkiye genelinde Rusya, Ege Bölgesi’nde Almanya zirvede

Türkiye’nin yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 2018 yılında yüzde 7’lik artışla 3 milyar 646 milyon dolardan, 3 milyar 891 milyon dolara yükselirken, Rusya 668 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Almanya 433 milyon dolarlık Türk meyve sebze ve mamulleri tercih ederken, Irak 423 milyon dolarlık Türk meyve sebze ve mamulleri ithal etti ve üçüncü sırada yer aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılı ihracatı ise; yüzde 13’lük artışla 739 milyon dolardan, 832 milyon dolara çıktı. Almanya, 150 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 105 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Ege Bölgesi’nden Rusya’ya yapılan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı ise; 74 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.