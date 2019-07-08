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Alman devi Deutsche Bank'ta çöküş sinyalleri

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 18 bin kişiyi işten çıkaracağı açıklandı.

Alman devi Deutsche Bank'ta çöküş sinyalleri

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, 18 bin kişiyi işten çıkaracağı açıklandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
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Alman devi Deutsche Bank'ta çöküş sinyalleri

Deutsche Bank tarafından Pazar günü yapılan açıklamada Almanya merkezli bankanın hisse senedi işinden çıkacağı ve yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar euro (3.1 milyar dolar) net zarar yazacağı belirtildi.

Kapsamlı yeniden yapılandırma planıyla birlikte hafta başında 18 bin kişiyi işten çıkaracağı belirtilen bankanın CEO'su Christina Sewing, Deutsche'nin yatırım bankacılığı birimini daraltmayı ve karlılığı artırmayı hedefliyor.

Bankanın 7.4 milyar euroluk cezanın 2022 yılına kadar yeniden yapılandırılmasını beklediği belirtilen açıklamada, 2019 ve 2020'de temettü ödemesi yapılmayacağı kaydedildi.

Sewing'in açıklamasında "Bugün Deutsche Bank'ın on yıllardan bu yana görülen en temel dönüşümünü açıkladık. Gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için gerekeni yapmaya çalışıyoruz." ifadesi yer aldı.

Deutsche Bank hakkında son dönemde çıkan haberler, önceki yöneticiler ve Sewing'in karşı karşıya olduğu yüksek maliyet ve düşük gelir sorununu iyice belirgin hale getiriyor.

Sewing'in, bankanın Commerzbank AG ile birleşme görüşmelerinin sonuç vermemesinin ardından Pazar günü yönetim kurulu tarafından onaylanan yeni planına göre 2022 yılı için çalışan sayısı 74 bin olarak hedefleniyor.

18 BİN İŞÇİ 2022'YE KADAR KADEMELİ OLARAK İŞTEN ÇIKARILACAK

Daha önce 14 bin kişinin işten çıkarılabileceği yönünde haberler, yabancı basında yer almıştı. Bu haber doğrulandı. Habere göre 18 bin işçi, 2022 yılına kadar Deutsche Bank'tan ayrılacak.

Bankanın hisseleri, Aralık 2017’de 17 euronun üzerinde işlem görüyordu. Bu yıla 7,15 eurodan işlem görerek başlayan bankanın hisselerindeki kayıp, yaklaşık yüzde 8’e yaklaştı. Bankanın piyasa değeri ise 2018’den beri 25 milyar eurodan fazla eriyerek, 14 milyarın altına geriledi.

KARA PARA AKLAMADAN CEZA KESİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama baskınları, düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle genel merkezine düzenlenen baskın nedeniyle yine zor durumda kalmıştı.

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