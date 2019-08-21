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Ali Ağaoğlu lüks otomobillerini satışa çıkardı

Son zamanlarda dar boğaza giren inşaat sektörünün en bilindik isimlerinden Ali Ağaoğlu, yeni projeler üretememesi ve elindeki konutları da satamaması sonucu sahip olduğu 5 otomobili satışa çıkardı. Lüks tutkusuyla bilinen medyatik emlak patronunun bu davranışı sektörün içine girdiği krizin ciddiyetini ortaya seriyor.

Ali Ağaoğlu lüks otomobillerini satışa çıkardı

Son zamanlarda dar boğaza giren inşaat sektörünün en bilindik isimlerinden Ali Ağaoğlu, yeni projeler üretememesi ve elindeki konutları da satamaması sonucu sahip olduğu 5 otomobili satışa çıkardı. Lüks tutkusuyla bilinen medyatik emlak patronunun bu davranışı sektörün içine girdiği krizin ciddiyetini ortaya seriyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:12
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Ali Ağaoğlu lüks otomobillerini satışa çıkardı

Türkiye'de inşaat piyasasının son yıllarda yaşadığı durgunluktan, ünlü müteahhitler de etkileniyor.

Bu isimlerden biri de Ağaoğlu İnşaat'ın patronu Ali Ağaoğlu.

Lüks sevdasıyla bilinen Ağaoğlu, AGA plakalı otomobilleri ve sahip olduğu gösterişli evleriyle sık sık magazin gündeminde de yer alıyordu. Ancak Ali Ağaoğlu, son 6 aydır ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.

Ali Ağaoğlu, sahip olduğu 5 otomobili satışa çıkardı. İş adamı bu satış için İstanbul'da bir galeriyi yetkilendirdi.

Ağaoğlu'nun satmak istediği otomobiller ve değerleri şu şekilde:

Rolls Royce Fantom 2013 model 3.7 milyon TL
Rolls Royce Wraith Cabrio 2016 model 3 milyon TL
Rols Royce 1975 model 300 bin TL
Bentley Mulsana 2012 model 1.2 milyon TL
Bentley Flysuper 2012 model 1 milyon TL

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