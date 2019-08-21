Ali Ağaoğlu lüks otomobillerini satışa çıkardı

Türkiye'de inşaat piyasasının son yıllarda yaşadığı durgunluktan, ünlü müteahhitler de etkileniyor.

Bu isimlerden biri de Ağaoğlu İnşaat'ın patronu Ali Ağaoğlu.

Lüks sevdasıyla bilinen Ağaoğlu, AGA plakalı otomobilleri ve sahip olduğu gösterişli evleriyle sık sık magazin gündeminde de yer alıyordu. Ancak Ali Ağaoğlu, son 6 aydır ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.

Ali Ağaoğlu, sahip olduğu 5 otomobili satışa çıkardı. İş adamı bu satış için İstanbul'da bir galeriyi yetkilendirdi.

Ağaoğlu'nun satmak istediği otomobiller ve değerleri şu şekilde: