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Albaraka türk’ten 35 milyon dolarlık iş birliği anlaşması

Albaraka Türk, Suudi Arabistan’ın petrol dışındaki mallarının ihracatını artırmak ve bu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlayan Saudi Export Program (SEP) ile 35 milyon dolar tutarında iş birliği anlaşması imzaladı. Böylece kurumsal müşteriler tarafından, Suudi Arabistan menşeli petrol ve ham petrol harici ürün ithalatı, 375 günden üç yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla kullanılabilecek.

Albaraka türk’ten 35 milyon dolarlık iş birliği anlaşması

Albaraka Türk, Suudi Arabistan’ın petrol dışındaki mallarının ihracatını artırmak ve bu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlayan Saudi Export Program (SEP) ile 35 milyon dolar tutarında iş birliği anlaşması imzaladı. Böylece kurumsal müşteriler tarafından, Suudi Arabistan menşeli petrol ve ham petrol harici ürün ithalatı, 375 günden üç yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla kullanılabilecek.

15 Mart 2018 Perşembe 11:30
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Albaraka türk’ten 35 milyon dolarlık iş birliği anlaşması

Sektörde 30 yılı geride bırakan Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Saudi Export Program (SEP) ile 35 milyon dolar tutarında iş birliği anlaşmasına imza attı. Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitçioğlu, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah ve SEP Genel Müdürü Mr. Ahmed Al-Ghannam tarafından 14 Mart 2018 tarihinde imzalanan bu iş birliği ile birlikte kurumsal müşteriler tarafından, Suudi Arabistan menşeli petrol ve ham petrol harici ürün ithalatı 375 günden üç yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla kullanılabilecek.

Bir yıldan üç yıla kadar vade imkanı

Bu işbirliği ile, küçük ve orta ölçekli müşterilerine, maliyeti düşük orta ve uzun vadeli borçlanma imkânı sağlayan Albaraka Türk, anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'dan ithalat yapan Türk firmalarına; tüketim ve bozulmayan gıda malzemeleri ve endüstriyel hammaddeler için bir yıla kadar; uzun ömürlü bozulmayan gıda malzemeleri, tüketim malzemeleri, işlenmiş ürünler ve yedek parçalar için üç yıla kadar vade imkanı tanımaya devam edecek.

Dış ticaret hacmine de olumlu katkı sağlayacak

Albaraka, 2008 yılında Suudi Arabistan’ın petrol dışındaki mallarının ihracatını arttırmak ve bu malların ithalatını yapan yabancı firmalara finansman ve sigorta kolaylıkları sağlamak üzere kurulmuş olan Saudi Export Program (SEP) ile 5 milyon USD limitle başlayan ve iki kurum arasında 10 yıldır devam eden özverili ilişki, 35 milyon USD tutarındaki bu yeni anlaşma ile pekiştirilmiş oldu. İmzalanan bu anlaşmanın, aynı zamanda Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Albaraka Bankacılık Grubu (ABG)

Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), Bahreyn borsasında ve NASDAQ Dubai borsasında yer alan Bahreyn merkezli bir şirkettir. Standard & Poors kredilendirme kuruluşundan BB+ uzun vade ve B kısa vade kredi puanlarına sahip uluslararası katılım bankasıdır. ABG, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun bir şekilde bireysel, kurumsal, yatırım bankacılığı ve hazine hizmetleri sunmaktadır. Grup, aynı isimle, 15 ülkede 13 banka ve 2 temsilcilik aracılığıyla hizmet vermektedir. Albaraka, Türkiye, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Sudan, Bahreyn, Pakistan, Güney Afrika, Lübnan, Suriye, Irak ve Sudi Arabistan’da bankalarıyla ve Endonezya ile Libya’da açtığı 2 temsilcilikle faaliyetlerini sürdürmektedir.

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