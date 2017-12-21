ALBARAKA TÜRK’E “EN İYİ KATILIM BANKACILIĞI” ÖDÜLÜ

Faizsiz finans ve katılım bankacılığı sektörünün dünya çapında büyümesine katkı sunan kurum ve kişileri ödüllendiren 12.“İslami İş Dünyası ve Finans Ödülleri” töreni Dubai’de gerçekleştirildi. Albaraka Grup, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç ülkedeki operasyonlarıyla 12. İslami İş Dünyası ve Finans Ödülleri’ne (Islamic Business & Finance Awards 2017) damgasını vurdu.

49 kategoride 28 binden fazla oy kullanılarak seçilen kurum ve kişiler arasında Albaraka Türk, “En İyi Katılım Bankacılığı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Dubai’de dünyanın dört bir yanından gelen davetlilerin katılımıyla gerçekleşen görkemli törende, Albaraka Türk adına ödülü Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ aldı. Albaraka Türk’ün yanı sıra Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su Adnan Yousif da katılım bankacılığına kurumsal sosyal sorumluluk alanında yaptığı üstün katkılar nedeniyle “Katılım Bankacılığında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne layık görüldü.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Albaraka Türk genel Müdürü Yardımcısı Hasan Altundağ, “Albaraka Türk adına bu değerli ödülü almaktan dolayı son derece mutluyuz, Türkiye’nin ilk katılım bankası olarak Türkiye’de 30 yılı aşan büyük ve güçlü bir deneyime sahibiz. Öncelikli amacımız ve hedefimiz Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak ve ülkemizin geleceğine güçlü bir şekilde destek vermektir” dedi.