AL BARAKA TÜRK, ‘INSHA’YI ALMANYA’DA TANITTI

İnsha’nın tanıtım toplantısına katılan Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve Bahreyn Al Baraka Bankacılık İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Adnan Ahmed Yousif, “Bugünkü heyecanımız, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın yolculuğunda ve Al Baraka Bankacılık Grubu’nun tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu adım, global finans sektöründe 40 yıla yayılan başarılarımızın bir özeti niteliğinde” dedi.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Almanya'ya ilk kez insha hizmetini sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmetle, Almanya'daki Türk vatandaşlarına ve diğer Müslümanlara şubesiz ve dijital bankacılık hizmetleri konusunda eksiksiz bir deneyim sunarak kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.



En iyi katılım bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Albaraka Türk, Almanya'da düzenlenen bir etkinlikte faizsiz dijital bankacılık hizmeti ‘insha’nın yeni yüzünü tanıttı. Şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti olan ‘insha’ ilk olarak Almanya'da, daha sonra Avrupa çapında dijital katılım bankacılığı hizmetleri sunacak.

“insha”, Berlin'deki solarisBank AG'nin temel bankacılık altyapısı üzerinde geliştirildi. Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu BaFin ve Almanya Merkez Bankası ECB tarafından tamamen lisanslanmış olan bu banka, kurumsal işletmelere bankacılık platformu sağlıyor. İlk aşamada "insha", hesap açma, hesap yönetimi, banka kartı işlemleri, ödeme ve banka havaleleri gibi temel bankacılık hizmetleri sunacak. İkinci aşamada ise tüm katılım bankacılığı hizmetlerini dahil etmeyi planlayan Albaraka Türk, katılım bankacılığını, hem Avrupa'da hem de dijital ve geleneksel kanallarda yaymayı amaçlıyor.

Yaşamı kolaylaştıran şubesiz bankacılık

Yalnızca dijital işlemleri ve ürünleri içeren "insha", fiziksel belgeler sunmak veya banka şubesine gitmek gibi gereksinleri ortadan kaldırıyor ve kullanıcılarına birkaç dakika içinde bir hesap açma imkanı sunuyor. Sadece finansal hizmetler sunan bir uygulamadan ibaret olmayan "insha", kullanıcıların günlük yaşamlarına da odaklanarak zekat asistanı gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak uygulamalar da içeriyor. “insha” ilk aşamada Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak hizmet verecek ve önümüzdeki dönemlerde, desteklenen dillere Arapçanın da eklenmesi planlanıyor. Kullanıcılar Appstore ve Google Play' üzerinden insha uygulamasını doğrudan indirebiliyor. Ayrıca, http://www.getinsha.com web sitesinde, ürün ve hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler sunuluyor.

“insha, Al Baraka Bankacılık Grubu’nun tarihinde önemli bir dönüm noktası”

Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünyadaki en büyük İslami Bankacılık Grubu olan Al Baraka Bankacılık Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Adnan Ahmed Yousif, Türkiye’nin başarılarını büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirterek Albaraka Türk’ün Avrupa’da ilk kez şubesiz dijital bankacılık hizmeti sunmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Yousif şu değerlendirmede bulundu; “Şüphesiz, ortaklık temelli felsefemiz ile müşterilerimizi her zaman odak noktamızda ve ön planda tutuyoruz. Bugün ise, dönüşen teknoloji ve inovasyonlarla beraber, küresel olarak daha fazla müşteriye hizmet sunma ve daha iyi bankacılık hizmetleri ve ürünleri sağlama konusundaki büyük potansiyeli görebiliyoruz. Bugünkü heyecanımız, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın yolculuğunda ve Al Baraka Bankacılık Grubu’nun tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu adım, global finans sektöründe 40 yıla yayılan başarılarımızın bir özeti niteliğinde.”

“İlk durağımız Almanya, hedefimiz tüm Avrupa”

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ise, “Almanya'ya ilk kez insha hizmetini sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmetle, Almanya'daki Türk vatandaşlarına ve diğer Müslümanlara şubesiz ve dijital bankacılık hizmetleri konusunda eksiksiz bir deneyim sunarak kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. “insha” projesinin Avrupa pazarına girme konusunda öncü bir strateji olduğunu belirten Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tamamen dijital ve şubesiz bankacılık hizmetleriyle Almanya'daki Türk vatandaşlarına ve diğer Müslümanlara kolaylıklar sağlamayı amaçlıyoruz. Dörtte biri Almanya’da olmak üzere, Avrupa'da 20 milyon Müslüman yaşıyor. Yerel dile hakim olmayan ve faiz konusuyla ilgili çekinceleri olan Müslümanlar, bu ülkelerdeki finansal hizmetleri kullanmakta zorluk çekiyor. Hatta bazı zorunlu bankacılık işlemlerinde ve ülkelerine para göndermekte bile zorlanabiliyorlar. Biz de, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuzla, Türk vatandaşlarının ve diğer Müslümanların yaşadığı sorunlara çözüm getirmek ve katılım bankacılığını dünya çapında güçlendirmek için ‘inşa’ projesini geliştirdik. İlk durağımız Almanya oldu; amacımız bu hizmetleri tüm Avrupa’daki Müslümanlara sunmak”.