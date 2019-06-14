Aktif Isı, Okmeydanı'ndaki Daikin mağazasını açtı

Mağazanın açılışına Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder'in yanı sıra İto Başkanı Şekip Avdagiç, Ak Parti Grup Başkan Vekili M. Emin Akbaşoğlu, Müsiad Başkanları Ömer Bolat, Ali Bayramoğlu, Çankırı Vakfı Başkanı Mustafa Can, Çankırı Dernek Federasyonu Eski Başkanı Zekariya Açıkgöz, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Dosi̇der Başkanı Ömer Cihat Vardan, Timder Başkanı Aydın Eser ve yönetim kurulundan pek çok kişinin yanı sıra iş ortakları da iştirak etti.

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder açılışta konuşma yapan isimlerdendi.