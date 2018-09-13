AKSİGORTA’DAN TAMAMLAYICI TRAFİK PAKETLERİ

Yeni Nesil Sigortacılık yaklaşımıyla yenilikçi ürünlere odaklanan Aksigorta, Tamamlayıcı Trafik Paketleriyle sektörde bir ilki gerçekleştiriyor. Aksigorta Tamamlayıcı Trafik paketleri, trafik sigortasının karşılamadığı risklere karşı, modüler yapısı ve çok uygun fiyatları ile aracınızın korumasını tamamlıyor.

Tamamlayıcı Trafik Paketleri sektörde bir ilke imza atıyor

Özellikle Trafik Sigortası olup Kasko yaptırmayan müşterileri hedefleyen Aksigorta Tamamlayıcı Trafik Paketleri, araç yaşı arttıkça artan kasko primlerine karşı, sabit fiyat garantisi ve uygun fiyatlarla riskin güvence altına alınabileceği bir alternatif sunuyor.

Tamamlayıcı Trafik Paketleri, çarpma, çarpışma veya doğal afet durumlarında trafik sigortasının karşılamadığı, müşterinin kendi aracında oluşan hasarları karşılayarak aracın daha geniş kapsamda güvence altına alınmasına imkan tanıyor. Tamamlayıcı Trafik Paketleri, sadece trafik kademesine ve araç bedeline göre sabit fiyat uygulaması ve tek başına satın alınabilen doğal afet paketi ile sektörde ilke imza atıyor.

Aksigorta’nın müşteri odaklılık vizyonu doğrultusunda tasarladığı Tamamlayıcı Trafik Paketleri, 3 ayrı paketten oluşuyor. Modüler yapısıyla satın alınabilme kolaylığı sağlarken paket fiyatları da maliyet avantajı sağlıyor. Trafik sigortası olup kaskosu olmayan müşterilere sunulan bu ürün kapsamında; Tamamlayıcı Çarpışma Paketi, Tamamlayıcı Doğal Afet Paketi ve Tamamlayıcı Sorumluluk Paketi bulunuyor.

347 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan Tamamlayıcı Çarpışma Paketi, Trafik sigortasının karşılamadığı, çarpma, çarpışma sonucu müşterinin kendi aracında oluşan hasarı karşılayarak aracın korumasını tamamlıyor. Geniş teminat seçenekleri ve belirli bir limite bağlı olmaksızın araç bedeli kadar koruma sağlaması ile dikkat çeken bu paket, trafik kademesine ve araç bedeline göre sabit fiyat garantisi ile de maliyet avantajı sağlayarak sektörde bir ilke imza atıyor. Tamamlayıcı Çarpışma Paketi aynı zamanda yol yardım, ikame araç, ferdi kaza ve hukuk koruma, mini onarım ve ücretsiz kara ambulansı gibi katma değeri yüksek ek faydalar ile hayatı kolaylaştırıyor.

126 TL’ye sunulan Tamamlayıcı Doğal Afet Paketi, Trafik sigortasının karşılamadığı doğal afet sonucu oluşan hasarları karşılayarak aracın korumasını tamamlıyor. Deprem, dolu, sel, su baskını ve fırtınaya karşı araç güvencesi sağlıyor. Türkiye’de doğal afet teminatının ayrı satılabilmesi ile bir ilk özelliği taşıyan bu paket, sabit fiyat garantisi ile Trafik sigortasına ek olabileceği gibi tek başına da satın alınabiliyor.

Tamamlayıcı Sorumluluk Paketi, trafik sigortasındaki İMM teminatını 100.000 TL artırıyor. 63 TL sabit fiyat ile sunulan bu paket, Trafik sigortası limitlerinin yetmediği maddi ve bedeni hasarlarda ek koruma sağlıyor.

Modüler yapısı sayesinde, Trafik sigortası olan müşteriler, Tamamlayıcı Çarpışma Paketi ve Tamamlayıcı Doğal Afet Paketi’ni ayrı ayrı alabilirken, Tamamlayıcı Sorumluluk Paketi ek paket olarak diğer 2 paketten biri ile birlikte satın alınabiliyor

Esnek ve çözüm odaklı ürünler



Kolay, yalın ve erişilebilir sigortacılık vizyonu ile geleceğin sigortacılık sistemini inşa ettiklerini belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, bunun için pazarı titizlikle analiz ettiklerini söyledi. Müşterilerini ve satış kanallarını dinleyip onların ihtiyaçlarından yola çıkarak esnek ve çözüm odaklı ürünler sunduklarını belirten Tezbaşaran, başta dolu olmak üzere son zamanlarda artan doğal afet risklerine de değinerek Tamamlayıcı Trafik Paketleri’nin bu risklere karşı koruyan sabit primli paketiyle dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 16 milyon otomobil ve kamyonet bulunduğuna dikkat çeken Tezbaşaran, “Sektöre baktığımızda; bu araçların trafik sigortalılık oranı yüzde 87, kasko sigortalılık oranı ise yüzde 27. Kasko sigortalılık oranı özelikle 0-3 yaş aralığındaki araçlarda yüksek iken araç yaşı arttıkça bu oran azalıyor. Pazarda trafik sigortası olup kaskosu olmayan 4 yaş üstü ve değeri 100 bin TL altında olan 7 milyonun üzerinde araç bulunuyor. Aksigorta olarak şirket çalışanlarımızın yer aldığı bir inovasyon platformumuz var. Bu platformumuzun amacı müşteri ihtiyacını anlayıp bu doğrultuda müşteri faydasına ürünler ve hizmetler oluşturmak. Tamamlayıcı Trafik Paketleri için de bu platformumuz ile müşterilerimizi, müşterimiz olmayan araç sahiplerini ve satış kanallarımızı dinledik. Özellikle 4-15 yaş aralığında araca sahip müşteriler yüksek bedelli kasko fiyatları nedeniyle kasko yaptırmaktan kaçınıyor. Zaten trafik sigortasını yaptırdıklarını, kaskonun ek maliyet oluşturduğunu belirtiyorlar. Bir yanda da yalnızca Trafik Sigortası ile trafikte karşılaşılan çarpma, çarpışma durumlarında veya bu aralar sıkça yaşadığımız sel, dolu gibi doğal afet olaylarında kendi aracında oluşan hasarlara karşı tam güvence altına olmadıklarının da farkındalar. İşte Tamamlayıcı Trafik Paketleri tam da bu ihtiyaca yönelik bir çözüm sunuyor. Trafik sigortasının güvence altına aldığı tüm durumlarda müşterilerin kendi araçlarında oluşabilecek hasar riskini de güvence altına alıyoruz. Günümüz ekonomik şartlarını da göz önüne aldığımızda, yeni paketlerimiz sabit fiyat garantisi ve maliyet avantajı sunmasıyla da dikkat çekiyor” dedi.