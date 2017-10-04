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Aksigorta İnsan Kaynakları'nda yeni atama

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:54
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Aksigorta’da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına, Hazine Müsteşarlığı onayını takiben Ayşegül Gürkale getirildi.

Aksigorta İnsan Kaynakları'nda yeni atama
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Ayşegül Gürkale, profesyonel iş hayatına 1999 yılında Pamukbank T.A.Ş. bünyesinde Ticari Bankacılık Pazarlama Birimi’nde Yönetici Adayı olarak başladı. 2003 yılında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye katılan Gürkale sırasıyla, Ürün Geliştirme Yetkilisi, Bölgeler Performans Takip Yönetmeni, Planlama Yöneticisi ve Bölge Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı. Son olarak 2013 – 2017 yılları arasında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de İnsan Kaynakları, Organizasyon, Satın Alma ve İdari İşler Direktörlüğü görevini yürütüyordu.
 
Ayşegül Gürkale 1 Ağustos 2017 tarihi itibarı ile Aksigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ediyor. 
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