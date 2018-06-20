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AKSA ENERJİ “AFRİKA'DAKİ YATIRIMLARA DEVAM” DEDİ

Bugün 2 kıtada 5 ülkede 8 enerji santraliyle faaliyet gösteren Türkiye’nin global enerji şirketi Aksa Enerji bu yıl 20.si düzenlenen Afrika Enerji Forumu’na sponsor oldu. Gana, Madagaskar ve Mali’deki santrallerinin inşaatlarını çok kısa sürelerde tamamlayan Aksa Enerji, Afrika’da yatırımlarına devam edeceklerinin sinyalini verdi

AKSA ENERJİ “AFRİKA'DAKİ YATIRIMLARA DEVAM” DEDİ

Bugün 2 kıtada 5 ülkede 8 enerji santraliyle faaliyet gösteren Türkiye’nin global enerji şirketi Aksa Enerji bu yıl 20.si düzenlenen Afrika Enerji Forumu’na sponsor oldu. Gana, Madagaskar ve Mali’deki santrallerinin inşaatlarını çok kısa sürelerde tamamlayan Aksa Enerji, Afrika’da yatırımlarına devam edeceklerinin sinyalini verdi

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:03
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AKSA ENERJİ “AFRİKA'DAKİ YATIRIMLARA DEVAM” DEDİ

Afrika’da enerji, altyapı ve sanayi alanında yatırım yapan iş dünyasının ve hükümet temsilcilerinin bir araya geldiği Afrika Enerji Forum’u 19-22 Haziran tarihleri arasında Doğu Afrika’nın ada ülkesi Mauritus’da başladı. Son 20 yılda Afrika kıtasında enerji alanında atılan adımların gündeme alındığı Forum’a Türkiye’den Aksa Enerji sponsor oldu.

Aksa Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun’un da konuşmacı olarak yer aldığı Afrika Enerji Forumu’nda Aksa Enerji’nin Afrika kıtasında hayata geçirdiği yatırımları aktardı. Gana, Madagaskar ve Mali’de toplam 386 MW kurulu güçle Afrika coğrafyasının sürdürülebilir kalkınmasına destek olduklarını dile getiren Cüneyt Uygun, dünyanın farklı coğrafyalarında enerji ihtiyacına çözüm üretmek ve istihdam yaratmak amacıyla yatırımlara devam edeceklerinin sinyalini verdi. Cüneyt Uygun, Afrika projelerinde sağladıkları yüksek standartlardaki teknik desteğin, kurulum aşamalarındaki hızın ve o bölgelerdeki insan kaynağını yönetme kabiliyetinin kıta ülkelerinde kaydettikleri başarının somut birer göstergesi olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Dünyada şu anda 1 milyar 100 milyon insanın elektriğe erişimi hiç yok ya da çok sınırlı. Afrika’da ise insanların beşte biri elektriğe hiç ulaşamıyor. Bu sorun çözülmedikçe insanların yoksulluktan kurtulması ve hayat standartlarının iyileşmesi çok güç. Biz de Aksa Enerji olarak acil enerji ihtiyacı olan farklı Afrika ülkelerine elektrik götürmek ve onların yaşamlarına dokunabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yatırımlarımızı sürdürerek enerji açığı olan ülkelere hızlı çözümler getirerek kalkınmalarına destek olacağız.”

Afrika kıtasındaki yatırımlarına 2015 yılında başlayan Aksa Enerji bugün 2 kıtada 5 ülkede enerji üretiyor. Santrallerinin proje geliştirme ve dizaynından başlayarak ekipman temini, mühendislik, inşaat, montaj, işletme, uygulama ve bakım aşamalarının tamamını kendi bünyesinde gerçekleştiren Aksa Enerji, ülkelerin acil enerji ihtiyacına, düşük maliyetli ve hızlı santral kurulumlarıyla çözüm getiriyor. Şirket, Gana Akaryakıt Enerji Santrali’nin inşaatını 9 ayda, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nin inşaatını 7 ayda ve Mali Akaryakıt Enerji Santrali’nin inşaatını ise 6 ayda tamamladı.

Aksa Enerji’nin Afrika santralleri, Gana’da 280 MW, Madagaskar’da 66 MW ve Mali’de 40 MW kurulu güç ile bulundukları ülkelerin enerji ihtiyacını karşılıyorlar. Aksa Enerji son olarak Nisan ayında Madagaskar Cumhuriyeti’nin elektrik ve su işlerini yürüten Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) şirketine ait 24 MW kurulu güçteki santrali iyileştirmek ve işletmek amacıyla 5 yıllık bir anlaşmaya imza attı. Santralin rehabilitasyon çalışmalarının yaklaşık 4 ay içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu anlaşma, Madagaskar hükümetinin Aksa Enerji’ye olan güveninin çok önemli bir göstergesi olarak önem kazanıyor.

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