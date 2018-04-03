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AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NİN TEMELİ ATILDI

Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atıldı. Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, ise Akkuyu Nükleer Santrali'nin güvenli ve çevre dostu olacağını söyledi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NİN TEMELİ ATILDI

Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından atıldı. Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, ise Akkuyu Nükleer Santrali'nin güvenli ve çevre dostu olacağını söyledi.

03 Nisan 2018 Salı 17:10
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AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NİN TEMELİ ATILDI

Türkiye'nin 63 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atıldı.Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde telekonferansla bağlanarak attı. Törenin açılış konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaptı.  Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya’nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulundu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

'Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları dile getirdi: Rusya ile birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. Türkiye olarak 2003-2017 yılları arasında ortalama 5.8 büyüdük. 2017 oranında yüzde 7.4 oranında büyüme başarısı sergiledik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde,  tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir.  Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji  sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş  olacak. Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki  işbirliğimizi her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN: ÇEVRE DOSTU OLACAK 

Törende konuşan ve projenin çevre dostu olacağını dile getiren  Rusya Devlet Başkanı Putin şunları söyledi: "Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.  2023 senesinde  ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Rusya Federasyonu sektörde lider bir ülke. Ekonomik açıdan olumlu teknolojiler uygulanacak. Biz kendi sektörümüzde bu teknolojileri uyguluyoruz. Çevre dostu olacaktır.Bilim ve teknoloji potansiyelini de artıracak. Hem ucuz hem de temiz elektrik enerjisini sağlayacak.Özellikle Rus partnerler, aktif bir şekilde küçük ve orta ölçekli şirketleri teşvik etmek istiyor. 350'yi aşkın Türk şirketi potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istiyor."

MİLLİYET

Son Güncelleme: 03.04.2018 17:12
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