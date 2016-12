AĞAOĞLU'NDAN 330 MİLYON LİRALIK YATIRIM

İSTANBUL (AA) - Ağaoğlu Enerji Grubu, Bursa ve Yalova'daki iki Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinin rüzgar türbinleri için Alman Nordex ile 330 milyon liralık sözleşme imzaladı. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına devam eden Ağaoğlu Enerji Grubu, Bursa ve Yalova'daki iki RES projesi için Alman Nordex'ten 68,4 MW kapasiteli 19 rüzgar türbini siparişi verdi. Yılın son ayında 330 milyon liralık yatırıma imza atan Ağaoğlu Enerji Grubunun 2016 yılı toplam yenilenebilir enerji yatırımı 700 milyon liraya ulaştı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin de çalkantılı bir dönemden geçtiğini ama özellikle Türkiye ve bölgesi için hareketli bir yılın geride bırakıldığını belirterek, "Biz iş adamları olarak ne ülkemize olan güveni kaybettik ne moralimizi bozduk. Bu sürecin geçeceğine inanıyoruz. Buna verilecek en güzel cevap yatırımlara devam etmektir." dedi. Sadece enerji alanında 2016 yılında 700 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Ağaoğlu, "Bugün Ağaoğlu Enerji Grubu olarak Yalova Çınarcık'ta bulunan Esenköy RES ile Bursa Gemlik'te bulunan Kürekdağı RES projelerimizin rüzgar türbinleri için Alman üretici Nordex ile sözleşme imzaladık. Toplam 68,4 MW kurulu güce sahip olacak bu iki projenin yatırım tutarı 330 milyon lirayı bulacak. Her iki rüzgar santralini 30 Eylül 2017'de işletmeye alacağız." diye konuştu.



Ali Ağaoğlu, 2017 yılının ilk çeyreğinde de yenilenebilir enerji alanında 850 milyon liralık sözleşme yapacaklarını kaydetti. Ağaoğlu, "Her şeyi devletten beklemeye gerek yok. Bu süreci ülke olarak atlatmamız için iş adamları olarak yatırımlarımıza devam etmeliyiz. Biz bekle-gör politikası yerine yatırımlarımıza her zaman gaz verdik. Bu tür dönemler yatırım için fırsattır diye düşünüyorum. Ülkemizin geleceği ile ilgili en küçük bir şüphemiz yok. Sayın bakanımız özellikle yenilenebilir enerjide yerli kaynakların kullanımı konusunda inanılmaz çaba gösteriyor ama maalesef bürokrasi siyasetin gerisinden geliyor. Bu yatırımlar da maalesef bürokratik engellere rağmen yapılıyor. Yatırım yapma iştahımız var ama bürokrasi bizi yavaşlatıyor. Bürokratik işlemlerin kısaltılması lazım." yorumunu yaptı.



2020'ye kadar hedef 4 milyar liralık yenilenebilir enerji yatırımı

Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu da 2016 yılında 330 milyon liralık yatırım değerine sahip Esenköy ve Kürekdağı RES projelerinin yanı sıra, 110 milyon liralık Seferihisar RES, 185 milyon liralık Umutlu HES ve 75 milyon liralık My World Europe kojenerasyon projesini gerçekleştirdiklerini ve grubun 2016 yılında yenilenebilir enerji yatırımının 700 milyon liraya ulaştığını söyledi. 2016'da işletmeye alınan projelerde kurulu gücün 124 MW olduğu bilgisini veren Ağaoğlu, "Yılda 240 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip olacak Esenköy ve Kürekdağı rüzgar santralleriyle 160 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca bu iki proje ile 142 bin ton karbondioksit emisyonu salımının önüne geçilecek. Rüzgar türbinlerinin kule, kanat ve jeneratörleri yerli imal edilerek ülke ekonomisine ve enerji sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlanmış olacak." dedi. Hakkı Ağaoğlu, Konya Sertavul'da 2017 yılında başlayacakları 450 MW kapasiteli ve 2 milyar 350 milyon liralık yatırım değerine sahip rüzgar santralinin tek sahada Türkiye'nin en büyük projesi olacağını dile getirdi. Gelecek yılın başında türbin tedarik sözleşmeleri yapılacak ve toplamda 850 milyon liralık yatırım değerine sahip olacak 125 MW kapasiteli Tatlıpınar RES ile 39 MW kapasiteli Kartal RES projelerinin de 2018 yılı ilk çeyreğinde işletmeye alınacağı bilgisini veren Ağaoğlu, "Bu yatırımlarla birlikte Ağaoğlu Enerji Grubu, 2020'ye kadar bin MW kapasiteli kurulu güce ulaşacak ve yenilenebilir enerji alanında toplam 4 milyar liralık yatırımı gerçekleştirecek." diye konuştu. Nordex Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü İbrahim Özarslan ise Türkiye'nin önemli yatırımcılarından biri olan Ağaoğlu Grubunun Nordex'i tercih etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, gelecek dönemde başka projelerde de bir araya gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Özarslan, "Özellikle bugünler ve ilerisi için Türkiye'ye daha fazla yatırım yapıp daha fazla yerli üretime değer vermek bizim önceliğimiz." dedi.