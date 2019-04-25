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Afrika ile ticaretimiz arttı

Türkiye ihracatta yeni pazar arayışlarını sürdürürken yaptığı etkinliklerle önemli aşama kaydetti. TUİK geriye dönük 10 yılda ihracatın geldiği aşamayı yayınladığı verilerle gözler önüne serdi.

Afrika ile ticaretimiz arttı

Türkiye ihracatta yeni pazar arayışlarını sürdürürken yaptığı etkinliklerle önemli aşama kaydetti. TUİK geriye dönük 10 yılda ihracatın geldiği aşamayı yayınladığı verilerle gözler önüne serdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 18:13
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Afrika ile ticaretimiz arttı

Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki toplam ticaret hacmi 2009-2018 döneminde 179 milyar dolar oldu.

2005 yılının Türkiye tarafından "Afrika yılı" ilan edilmesinin ardından kıta ülkeleriyle hem siyasi hem de ticari ilişkiler ivme kazandı.

THY UÇUŞLARI ARTTI

Türk Hava Yollarının (THY) Afrika'da doğrudan uçuş yaptığı noktaların ve büyükelçilik sayısının artması da iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sağladı.

(Ticaret Bakanlığının Afrika pazarı için yaptığı çalışmalar meyvelerini daha çok verecek.)

ON YILDA 179 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri dikkate alındığında, 2009-2018 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası arasında 179 milyar dolarlık ticaret yapıldı.

117.5 MİLYAR DOLARLIK KISMI KUZEY AFRİKA'YA

Bu rakamın 117.5 milyar dolarlık (yüzde 66) kısmı Kuzey Afrika ülkeleriyle, kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklandı.

KARŞILIKLI TİCARETTE İHRACAT FAZLA

Bu dönemde Türkiye'nin 121 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden 58 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

DIŞ TİCARETTE ÖNE ÇIKAN ÜLKE MISIR

Ülke bazında incelendiğinde, geçen yıl itibarıyla kıtada en fazla ihracatın yapıldığı ülke 3.1 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır'a ihracatta enerji grubu 592 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 277 milyon dolarla demir ve çelik, 253.1 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar izledi.

CEZAYİR, FAS İKİNCİ SIRADA

Mısır'ın ardından en çok ihracat yapılan ülkeler 2'şer milyar dolarla Cezayir ve Fas olarak kayıtlara geçti.

İthalat açısından bakıldığında da Mısır, 2018 itibarıyla 2.2 milyar dolarla en fazla dış alımın yapıldığı kıta ülkesi oldu. Mısır'ı 1.4 milyar dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 1.1 milyar dolarla Cezayir takip etti.

Son Güncelleme: 25.04.2019 18:15
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