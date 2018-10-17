AÇILIŞ ÖNCESİNDEKİ SON DENEME YAPILDI!

Bir havalimanının operasyona başlamadan önceki en önemli unsurlarından sayılan “Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması” (ORAT) süreci, İstanbul Yeni Havalimanı’nda tüm hızıyla devam ediyor. Mart 2018’den başlayarak 7 ay devam eden ve Eylül sonunda tamamlanan eğitimler sonrasında ORAT’ın geniş kapsamlı deneme operasyonuna başlandı. İlk denemede 1000 kişi, ikinci denemede ise 3 bin kişi, İstanbul’a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi.

16 Ekim’de gerçekleşen 3 bin kişilik ikinci deneme için Türk Havayolları’na ait bir geniş gövde (A330) ve 2 adet 738 olmak üzere toplam 3 adet uçak İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yaptı. Deneme, havalimanındaki operasyon sürecinde yer alacak paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 2 bine yakın personelin katılımı ve 9 bin bagajla başarı ile gerçekleştirildi. Bu deneme 29 Ekim’deki açılış öncesindeki son deneme oldu.

Kopenhag ve Incheon Havalimanlarından uzmanla birlikte iki yılı aşkın süredir devam eden ORAT çalışmaları kapsamında Eylül ayındaki ilk denemede 1000 sahte yolcu, 2 bin bagaj, 2 adet gerçek uçak (THY), 50 Yer Hizmet Ekipmanı kullanılmıştı.