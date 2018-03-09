Abdullah Kiğılı: “Gelecek Türk markalarının”…

Erkek hazır giyim sektörünün öncü markası Kiğılı, 2017 yılını değerlendirdiği ve gelecek yıllara yönelik vizyonunu paylaştığı toplantıda basınla bir araya geldi. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve marka CEO’su Hilal Suerdem’in katıldığı basın toplantısında, iki yönetici sektörün geneline yönelik de açıklamalarda bulundu. Toplantının başlangıcında Kiğılı’nın 80 yıllık tarihine değinen perakende duayeni Abdullah Kiğılı, “1938 yılında başlayan 80 yıllık maceranın 52 yılında bizzat ben bulundum. 1965 yılında babamdan Sultanhamam’daki kumaş mağazasını devraldığımda, mağazanın metrekaresi 100, çalışan kişi sayısı 5’ti. Bugün ise Türkiye’de 225 mağazayla 50 bin metrekarede, yaklaşık 2000 çalışanımızla hizmet veriyoruz” dedi.

“Avrupa’dan hiçbir eksiğimiz yok”

Abdullah Kiğılı, Türkiye’deki yatırımlarını sürdüreceklerini ancak önümüzdeki dönemde yurtdışına odaklanacaklarını söyledi. “Bugün artık Türkiye’de gidecek pek fazla yerimiz kalmadı. 67 ilde mağazalarımızla hizmet veriyoruz. Tüm illerde de ürünlerimiz satılıyor. Bundan sonra yurtdışında hızlanma vakti geldi. Önümüzdeki 10 yıl Türk hazır giyiminin olacak. Türkiye, medarı iftiharı asgari 8-10 markasıyla Avrupa pazarlarında olacak. Avrupalı markalar bize çok şey öğrettiler, rekabeti öğrettiler. Ama bugün bizim çok büyük üstünlüğümüz var. Çok hızlı karar veriyoruz, modayı çok hızlı takip ediyoruz, mağazacılığı çok iyi biliyoruz. Her marka ciddi anlamda büyüyor ve Avrupa’dan hiçbir eksiğimiz yok. Hatta Avrupa Türk hazır giyiminden korkmaya başladı. Geleceğe büyük ümitle bakıyoruz. Hem ihracatı artırıyoruz hem giyime katma değer katıyoruz. Dünya markalarının arasında yerimizi alıyoruz. Gelecek Türk markalarının. 25-30 yıl evvel yurtdışındaki fuarlara gittiğimizde, büyük markaların stantlarında kabul görmezdik. Geçen yıllar içerisinde öyle bir noktaya geldik ki, bugün yabancı markalar bizimle işbirliği yapabilmek, bizim malımızı satabilmek için inanılmaz mücadele ediyorlar.”

Hedef Balkanlar

Kiğılı, hedef pazarlar içerisinde Balkan ülkelerine öncelik vereceklerini belirtti: “Hızlı bir şekilde Avrupalılaşan, Avrupa Birliği ile bütünleşen Balkan ülkeleri büyük potansiyeller barındırıyor. Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Slovakya, Slovenya, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde Türk markalarını daha çok göreceksiniz. Kiğılı olarak bu süreçte biz de rol alacağız. Gümrük vergileri kalktığı zaman İran, ardından ise kayıt dışılık sorunu çözüldüğünde Kazakistan, Türkmenistan gibi doğu ülkelerinde büyümeyi sürdüreceğiz.”

5 yılda yurtdışına 100 yeni mağaza

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, markanın gelecek 5 yıl içinde toplam 150 yeni mağaza açmayı planladığını paylaştı ve bunların 100 tanesinin yurtdışında olacağını belirtti. Suerdem, “Yurtdışındaki algımızı, “Made in Turkey” yerine “Brand of Turkey” olarak değiştireceğiz. Çünkü biz Türkiye’nin markasıyız” dedi.

“Mağaza kapanışları oldu ama yine de kar ettik”

2017’nin zor bir yıl olduğunu belirten Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem tüketicilerini odağa alarak onlarla ilişkilerini sıkı tutmayı sürdürdüklerini söyledi: “2017’de zor bir yıl geçirdik. Ancak biz hizmet sektöründeyiz. İnsanlara dokunuyoruz, güleryüz gösteriyoruz. Biz halkın markasıyız. Halkın markasıyız diyorsak, halkla iç içe ve beraber yaşıyoruz demektir. 80 senemiz böyle geçti. 2017’de de ilk önce tüketicimizle olan ilişkimize çok dikkat ettik. İnsanların alım güçlerine uygun şekilde hizmet verdik. Bunu yaparken kendi yatırımlarımızda dikkatli davrandık. Bazı mağazalarımızı kapattık, yeni mağazalar da açtık. Sonuçta kar etmeyi başardık.”

2018’de teknolojiye yatırım

2018 yatırımlarına yönelik bilgi veren Hilal Suerdem, “CRM, lojistik, pazarlama, planlama, öyle çok işimiz var ki… Biz bunları takip ederek planlar yapıyoruz. 2018’de de bu alanlara yatırım yapacağız. Başarı, tecrübemiz ve teknolojik altyapımız birleşince ortaya çıkıyor. Teknolojiyi nasıl kullanacağımızı da tecrübemiz belirliyor” dedi.

