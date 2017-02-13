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AB'DEN TÜRKİYE İÇİN YENİ BÜYÜME TAHMİNİ

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:02
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AB, Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,8, 2018'de yüzde 3,2 büyüyeceği tahmininde bulundu

AB'DEN TÜRKİYE İÇİN YENİ BÜYÜME TAHMİNİ
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,8, 2018'de de yüzde 3,2 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulundu. 

AB Komisyonu'nun "2017 Kış Ekonomik Tahminler Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, büyümenin Avro Bölgesi için bu yıl yüzde 1,6, 2018’de yüzde 1,8, AB'de de ortalama büyümenin bu yıl ve 2018'de yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyon oranının Avro Bölgesi’nde bu yıl yüzde 1,7, 2018’de yüzde 1,4 olması, AB’de ise ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,8, 2018’de yüzde 1,7 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor.

İşsizlik rakamlarının Avro Bölgesi’nde bu yıl yüzde 9,6, 2018’de yüzde 9,1, AB’de ise bu yıl yüzde 8,1, 2018’de yüzde 7,8 olması bekleniyor.

 

- En hızlı Romanya, Lüksemburg ve Macaristan büyüyecek



 AB üyesi 28 ülke arasında bu yıl en hızlı büyümenin Romanya'da gerçekleşmesi öngörülüyor. Romanya'nın bu dönemde yüzde 4,4, Lüksemburg’un yüzde 4 ve  Macaristan’ın yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor. 

 Almanya’nın bu yıl yüzde 1,6, Fransa’nın yüzde 1,4, AB'den ayrılma kararı alan İngiltere’nin yüzde 1,5 ve İtalya’nın yüzde 0,9 büyümesi bekleniyor. Ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'ın ise 2017’de yüzde 2,7 ve 2018’de yüzde 3,1 büyümesi öngörülüyor. 

 

- En yüksek işsizlik Yunanistan'da

 

AB'de en yüksek işsizlik oranının ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan’da beklendiği belirtilen raporda, bu yıl işsizliğin Yunanistan’da yüzde 22, İspanya’da yüzde 17,7 ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 12 oranında olacağı öngörüsü yer alıyor.



- Türkiye ekonomisi



Raporun Türkiye bölümünde ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), aralık ayında ekonominin durumunun uluslararası ve Avrupa  standartlarına uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi için yeni hesaplama tekniğine geçtiği hatırlatıldı.

Türkiye ekonomisinin yeni ölçüm tekniğiyle eski ölçümle karşılaştırıldığında yüzde 20 daha büyük olduğunun ortaya çıktığı belirtilen raporda, ülkenin rekabetçiliğinde bazı risklerin ve kırılganlıkların söz konusu olduğu kaydedildi. 

Raporda, Türkiye'de anayasa değişikliğine ilişkin referandumun ardından 2017’nin ikinci yarısında siyasi belirsizliklerin azalacağı ve iç talebin ılımlı bir şekilde artmaya başlayacağı tahminine yer verildi. 

Rapora göre, Türkiye ekonomisinde, 2017 yılı için büyümenin yüzde 2,8, 2018’de yüzde 3,2, işsizlik oranının 2017'de yüzde 11,2, 2018’de yüzde 11,5, TÜFE'nin ise 2017’de yüzde 8, 2018’de yüzde 7,6 olması öngörülüyor. 

Bu arada, bir önceki rapor olan 2016 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nda, Türkiye'nin 2017'de yüzde 3, 2018'de yüzde 3,3 büyüyeceği öngörüsüne yer verilmişti. 



- Küresel ekonomi



Rapor, küresel ekonomik görünüm ve Avro Bölgesi'nde büyük belirsizliklerin olduğuna işaret etti.

İngiltere'nin AB'den ayrılması süreci (Brexit), Almanya, Fransa ve Hollanda gibi önemli AB üyesi ülkelerde bu yıl seçimlerin yapılacak olmasının belirsizlikleri artırdığı belirtilen raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikasının şeklinin tam olarak netleşmediği, ABD'de mali teşvik paketleri ve sıkı para politikalarının beklendiği, bunun sonucunda yaşanacak faiz artışının Avro Bölgesi'nde yeni sorunları başlatabileceği kaydedildi. 


Anadolu Haber Ajansı
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