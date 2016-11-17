banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

ABD'DE TÜFE EKİMDE YÜZDE 0,4 ARTTI

17 Kasım 2016 Perşembe 17:10
Bu haber 788 kez okundu

ABD'de TÜFE ekimde yüzde 0,4 artarak 6 ayın en güçlü yükselişini kaydetti. Enerji fiyatlarının yüzde 3,5 yükselerek Şubat 2013'ten beri en güçlü artışını göstermesi dikkati çekti.

ABD'DE TÜFE EKİMDE YÜZDE 0,4 ARTTI
WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,6 artarak beklentileri karşıladı. 

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ile son 6 ayın en güçlü yükselişini kaydetti. Yükselişini 3'üncü aya taşıyarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefine yaklaşıldığını gösteren veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi. Eylül itibarıyla yıllık TÜFE de beklenti paralelinde yüzde 1,6 arttı. 

TÜFE'nin ekimde güçlü artmasında başta benzin olmak üzere enerji fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi etkili oldu. Benzin fiyatları yüzde 7 artarken, genel enerji kalemi yüzde 3,5 ile Şubat 2013’ten beri en güçlü artışını kaydetti. 

Öte yandan, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 ile beklentinin hafif altında arttı. Söz konusu veriye ilişkin beklentiler aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artış yönündeydi. 

Analistler, TÜFE'nin ekimde 6 ayın en güçlü artışını göstermesinin, Fed'in faiz artırmak için görmek istediği ek ilerleme şartını karşılayacağını ifade ediyor. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.