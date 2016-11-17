ABD'DE TÜFE EKİMDE YÜZDE 0,4 ARTTI

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,6 artarak beklentileri karşıladı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ile son 6 ayın en güçlü yükselişini kaydetti. Yükselişini 3'üncü aya taşıyarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefine yaklaşıldığını gösteren veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi. Eylül itibarıyla yıllık TÜFE de beklenti paralelinde yüzde 1,6 arttı.

TÜFE'nin ekimde güçlü artmasında başta benzin olmak üzere enerji fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi etkili oldu. Benzin fiyatları yüzde 7 artarken, genel enerji kalemi yüzde 3,5 ile Şubat 2013’ten beri en güçlü artışını kaydetti.

Öte yandan, değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 ile beklentinin hafif altında arttı. Söz konusu veriye ilişkin beklentiler aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artış yönündeydi.

Analistler, TÜFE'nin ekimde 6 ayın en güçlü artışını göstermesinin, Fed'in faiz artırmak için görmek istediği ek ilerleme şartını karşılayacağını ifade ediyor.

Anadolu Haber Ajansı