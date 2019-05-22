ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisi yarıya indi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 11 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren bazı ABD mallarının ithalatına ilişkin ek vergilerde değişikliğe gidildi.

Buna Türkiye, ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi. Hatırlanacağı üzere ABD, geçen hafta Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirdiğini bildirmişti. Türkiye'nin yarıya indirdiği ürünler şöyle:

ABD, 23 Mart 2018'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti.

ABD yönetimi, Türkiye'de terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Ekim 2016 tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakma konusunda baskı yapmak için 10 Ağustos'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20'ye yükseltmişti. Türkiye de ABD mallarına gümrük vergilerini artırarak misilleme yapmıştı.

ABD'nin ek vergileri yarıya indirmesinin ardından, Türkiye'de aynı yönde adım attı.