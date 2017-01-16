AB, 6,9 MİLYAR AVRO DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 6 ve ithalat yüzde 5 artarken, bölge 25,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi’nde, mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, 2016 yılının kasım ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 6 artarak 173,8 milyar avroya, ithalat da yüzde 5’lik artışla 158,3 milyar avroya yükseldi. Tek para birliğinde dış ticaret fazlası, 2015 yılının kasım ayında 22,9 milyar avro iken, geçen yılın aynı döneminde 25,9 milyar avroya çıktı. Bölgenin dış ticaret fazlası, 24,3 milyar avro olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 5 artarak 154 milyar avro oldu. 2016 yılı ocak-kasım dönemine bakıldığında, Avro Bölgesi’nde 2015’in aynı dönemine göre ihracat neredeyse değişmeyerek 1 trilyon 869 milyar avro, ithalat ise yüzde 2 gerileyerek 1 trilyon 620,8 milyar avroya düştü. Bu dönemde bölge, 248,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Bu arada, mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında Avro Bölgesi’nde kasımda 174,8 milyar avroluk ihracat, 152,1 milyar avroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası 22,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.



AB, 6,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) kasım ayında 2015'in aynı dönemine kıyasla ihracatın yüzde 5’lik artışla 156,8 milyar avroya ve ithalatın da yüzde 5 artarak 149,9 milyar avroya yükseldiğini ortaya koydu. AB'de, kasımda 6,9 milyar avro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret 281 milyar avro seviyesinde belirlendi. Ocak-kasım dönemi ele alındığında, AB’nin ihracatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 azalarak 1 trilyon 581,2 milyar avroya, ithalatı da yüzde 2 gerileyerek 1 trilyon 561 milyar avroya indi. Böylece bu dönemde AB, 20,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.





Anadolu Haber Ajansı