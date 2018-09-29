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AAYB, ENERJİYE 200 MİLYON DOLAR KREDİ

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AAYB) Yönetim Kurulu, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na (TSKB) Türkiye Hükümeti'nden gelen bir garanti desteğiyle 200 milyon Dolar değerinde bir kredi miktarı için onay verdi. Kredi, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için uzun vadeli finansmanı destekleyecek.

AAYB, ENERJİYE 200 MİLYON DOLAR KREDİ

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AAYB) Yönetim Kurulu, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na (TSKB) Türkiye Hükümeti'nden gelen bir garanti desteğiyle 200 milyon Dolar değerinde bir kredi miktarı için onay verdi. Kredi, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için uzun vadeli finansmanı destekleyecek.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:12
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AAYB, ENERJİYE 200 MİLYON DOLAR KREDİ


Türkiye'de altyapı için uzun vadeli bir finansman açığının varlığı, projelerin yeniden finanse edilmesine veya riskin devredilmesine yol açıyor. Bu proje, oluşan boşluğu doldurmaya yardımcı olacak. Yatırım ayrıca, Türk hükümetinin yenilenebilir enerji sektörüne özel sektör katılımını teşvik eden Yenilenebilir Enerji Destek Mekanizması “YEKDEM”e hak kazanabilecek yenilenebilir enerji projelerini de destekleyecek. 
AAYB Başkan Yardımcısı ve Baş Yatırım Sorumlusu DJ Pandian; “Türkiye'nin bankacılık sektöründe uzun vadeli sermaye kısıtlamalarının azaltılmasına yardımcı olacağı için Türkiye'de bir finansal aracı ile ilk defa kredi verme programımız için TSKB ile ortaklık yapıyoruz. Sürdürülebilir altyapıyı teşvik etme ve Asya'ya özel sermaye yatırımını harekete geçirme misyonumuz ile uyumlu.” yorumunda bulundu.
Kredi, güneş, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve enerji verimliliği projeleri gibi yenilenebilir enerji projelerini ve daha düşük oranda da olsa ulaştırma, su yönetimi ve arıtma, elektrik iletimi ve telekomünikasyon gibi diğer altyapı sektörlerini de finanse edecek.

Bu, AAYB'nin Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisi Genişleme Projesi'ne yaptığı 600 milyon dolarlık bir yatırımın ardından, bu yıl Türkiye'de gerçekleştirdiği ikinci yatırımı oldu.
AAYB Yatırım Operasyonları Genel Müdürü Yee Ean Pang; ¨Bu yeni yatırım programı, Türkiye'nin enerji ithalatı konusundaki bağımlılığını hafifletmek için Türkiye'nin 2023 hedefi doğrultusunda sürdürülebilir enerji projelerini destekleyecektir. Ayrıca, TSKB'nin güçlü yönetim prosedürlerinin, AIIB'nin kredisinin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer altyapı projelerinin genişletilmesinin en yüksek kalitede olmasını sağlayacağına inanıyoruz.”
Bu ön-kredilendirmenin bir parçası olarak sağlanan kredi, TSKB'nin Çevre ve Sosyal Politika ve ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlar ile tutarlı bir şekilde uyumlu olan Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi’ne uygun olacak. TSKB, katı çevresel ve sosyal kontrollerin sağlanması için alt projelerin daha fazla taranması ve sınıflandırılması adına Çevresel Risk Değerlendirme Aracı da geliştirdi.
 

Son Güncelleme: 29.09.2018 16:55
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