A101, Türkiye İstihdam Şampiyonu Oldu....

Türkiye’nin en yaygın yüksek indirim marketi A101, 38.607 kişi ile 2017’nin ‘’En Çok İstihdam Yaratan Şirketi’’ seçildi. Son üç yılın Türkiye istihdam birincisi A101, aynı zamanda üçüncü defa “En Çok Kadın İstihdamı” ve “En Çok Engelli İstihdamı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017 yılı içinde sosyal güvenlik primini düzenli ödeyen şirketler arasından istihdam verilerine göre hak kazanılan ödüller, 13 Haziran 2018 tarihinde Adana’da yapılan tören ile sahiplerini buldu. Ödül A101’e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, tarafından takdim edildi.

Ödülü değerlendiren A101 CEO su Erhan Bostan “Tamamı yerli sermayeli bir şirket olarak ülke ekonomisine istihdamla da katkıda bulunmak bizim için büyük gurur. Üç yıldır aralıksız aldığımız bu ödülü önümüzdeki yıllara da daha fazla istihdam yaratarak taşımaya devam etmek istiyoruz. Sadece istihdam değil kadın ve engelli istihdamı da her zaman önceliklerimiz arasında olacaktır” dedi.

A101’in, 18.222 kadın çalışan ve 1.151 engelli çalışan olmak üzere toplamda 38.607 çalışanı bulunuyor.