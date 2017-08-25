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A Milli Basketbol Takımları’nın Enerjisi OPET’ten

25 Ağustos 2017 Cuma 11:01
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Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarıları için spora olan desteğini devam ettiren OPET, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun enerji sponsoru oluyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ve OPET arasında imzalanan anlaşma uyarınca, OPET basketbol milli takımlarının resmi akaryakıt tedarikçisi olarak, iki yıl boyunca tüm federasyon araçlarının yakıtını sağlayacak.

A Milli Basketbol Takımları'nın Enerjisi OPET'ten
Akaryakıt dağıtım sektörünün dinamik ve yenilikçi markası OPET, spora olan desteğini sürdürüyor. Türkiye’nin markası OPET, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun enerji sponsoru ve Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2017) tedarik sponsoru oluyor. Ülker Sports Arena’da düzenlenen törende, iki yıllık sponsorluk anlaşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca imzaladı. Sunuculuğunu basketbol camiasının yakından tanıdığı Mustafa Özben’in üstlendiği imza töreninde TBF CEO’su Ömer Onan da hazır bulundu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: “Federasyonumuzun gelişiminin sürekliliği açısından özel şirketlerin desteği bizim için çok değerli…”

EuroBasket 2017’de herkesi A Millilere destek olmaya davet ederek konuşmasına başlayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu “Federasyonumuzun gelişiminin sürekliliği açısından özel şirketlerin desteği bizim için çok değerli. Bu konuyu sadece sponsorluk açısından değil, özel şirketlerin spora sahip çıkarak değer katması açısından da değerlendiriyoruz. Basketbolumuzun gelişimi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkürlerimi sunarım. Hedeﬂerimize ulaşmak için aldığımız kamu desteğine ek olarak; özel sektörde yer alan kuruluşlarımızla da ortak hareket etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu kapsamda OPET’in Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ve federasyonumuzun enerji sponsoru olduğunu anons etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tüm OPET ailesine aramız hoş geldiniz diyor; Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Milli Takımımıza huzurlarınızda bu zorlu turnuvada şimdiden büyük başarılar diliyorum” dedi.

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca: “Genç, dinamik, hızlı ve yenilikçi marka imajımız ile Milli Takımımızın enerjisi birbirini tamamlayacak”


İmza töreninde bir konuşma yapan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “Bu ülkede kurulan ve büyüyen bir şirket olarak, ülkemizin değerlerine destek vermekten büyük onur duyuyoruz” dedi. Ağca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunan bir şirket olarak, bu vizyonumuzu spor sponsorluklarımıza da yansıtıyoruz. Toplumsal faydaya dönüşeceğine inandığımız alanlarda sponsorluk çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Spor, insanları ortak nokta ve tutkuda buluşturan, hareket, enerji, sağlık, eğlence, birlik, başarı gibi pozitif kavramları çağrıştırması sebebiyle OPET markasının desteklediği ve sahiplendiği bir alan. Bildiğiniz gibi A Milli Futbol Takımlarımızın da tedarik sponsorluğunu yürütüyoruz. Bugün, sektörün büyük markaları arasındaki tek yerli şirket olarak, Türk sporunun başarılarının yarınlara taşınabilmesi için, Türk halkının futboldan sonra en sevdiği spor dalı olan basketbola destek vermekten de gurur duyuyoruz. Takımımıza, 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında oynanacak EuroBasket 2017 karşılaşmalarında başarılar diliyoruz.”

Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektöründe yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon ağı ve sosyal sorumluluk yaklaşımıyla fark yaratan OPET, spora ve kültür-sanata verdiği destekle de dikkat çekiyor. OPET, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşması gereği milli takımların resmi akaryakıt tedarikçisi.

 
A Milli Basketbol takımının enerji sponsoru olan OPET tarafından bu işbirliğine ilişkin hazırlanan reklam filmi ise Eurobasket 2017 karşılaşmaları öncesinde yayına girecek. OPET aynı zamanda A Milliler için özel olarak hazırlattığı marş ile tribünleri coşturarak sahada takımın enerjisini yükseltmeyi hedefliyor.
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