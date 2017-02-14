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85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı

14 Şubat 2017 Salı 13:20
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Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki hastadan alınan karaciğer, nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi

85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı
ORDU (AA) - Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki kişiden alınan karaciğer, Malatya'da bir hastaya nakledilecek.

Alınan bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Esma Araç (85), yakınlarınca kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Araç'ın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Araç'ın organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü. Görüşmenin olumlu geçmesi üzerine Araç'ın karaciğeri, yaklaşık 2 saat süren operasyonla alındı. 

Malatya'dan askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen ekipler, karaciğeri alarak Malatya'daki bir hastaya nakledilmek amacıyla götürdü. 

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İnan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki bir hastadan çok nadir organ alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Oldukça yaşlı olan bu hastamızın dün itibariyle beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi de büyük bir örnek sergileyerek hastanın organlarını bağışladı. Bunun üzerine yaptığımız görüşmelerde Malatya'da uygun bir alıcı bulundu. Hemen operasyonlara başladık. 2 saat süren operasyon sonrası alınan karaciğeri Malatya'daki hastaya gönderdik." 

Dr. Kılıç, Araç'ın yakınlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. 

Esma Araç'ın oğlu Yaşar Araç ise annelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak karaciğeri ile bir hastayı yaşatacağı için mutlu olduklarını söyledi. 

Yaşar Araç, kendisinin de organlarını bağışlayacağını ifade ederek "Türkiye'de binlerce hasta organ bekliyor. Herkesin böyle duyarlılık göstermesi gerekiyor." dedi. 

Araç'ın diğer oğlu Veysel Araç da "Doktorlar bizimle organ bağışı konusunda görüştü. Biz de uygun gördük ve bağış yaptık. İnşallah karaciğer nakledileceği hastayı hayata yeniden bağlar." diye konuştu. 




Anadolu Haber Ajansı
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